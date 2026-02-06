反抗議民眾陳情遞交聯署書支持豐原儲能建置 盼台中市府依法行政推動建設 - https://www.watchmedia01.com

台中市豐原設置儲能場，日前引發部分居民反彈向台中市政府陳情抗議並引發暴力衝突事件。今日稍早近60位民眾代表前往台中市政府表達「反抗議」的聲音，向經發局及政風處相關長官遞交「支持儲能案場建置聯署書」，表達反對暴力及支持地方推動儲能建設的立場，並呼籲市府以公開透明、依法行政的方式推動建置，協助社區安心、讓政策落地。

參加「反抗議」行動的陳先生表示，近期台中儲能案場議題引發社會討論，但實際上在地民眾多數是支持在安全、合法、可監督的前提下，在當地推動儲能系統的建置，降低周邊停電的風險，對民生、產業也都有正面的幫助，因此也希望中央及地方能共同監督廠商，讓地方繁榮起來。

遞交給台中市政府的聯署書中提到，台中工業與民生用電的需求量高，穩定供電對地方發展非常重要；在工業區或合適場址設置儲能，有助於降低用電風險並提升產業，支持政府建立完整的安全管理機制、並以第三方專業監督與資訊公開機制，透過公開說明與理性溝通，讓居民們更了解儲能系統的設計、安全規範與緊急應變措施，避免不實資訊所造成的心理恐慌。

最後，陳先生表示，感謝市府相關單位接受大家的聯署書並聆聽民意，這也是自1月20日第一次出面表態支持後，自己第二次參與的活動。雖然支持的民眾選擇以安靜平和的方式表達，但大家仍手持「不要暴力」、「安心用電」、「支持儲能」的標語來表達立場，也意外讓這股長期較為沉默的聲音被看見。也期待市府後續能在兼顧安全、合法、可監督與資訊透明的原則下，持續推動儲能設施建置，讓台中供電更穩定、產業更安心、市民生活更有保障。

反抗議的民眾強調，希望這次的聯署行動，能讓社會大眾及能源署和台中市政府能正視支持的民意，避免單一反對聲量壓過多數理性意見；同時呼籲各界以理性方式討論公共議題，拒絕非理性或暴力行為，共同維護社會秩序與民主溝通。