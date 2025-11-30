反擊中共藉言論自由統戰台灣 「雙王」提修法最重罰50萬

〔記者謝君臨／台北報導〕為避免中共「以民主破壞民主」，透過在地協力者假借「言論自由」之名，行統戰宣傳之實，民進黨立委王定宇、王義川提出「反滲透法第5條條文修正草案」，明定任何人不得受滲透來源的指示、委託或資助，進行配合統戰工作或具有政治目的的宣傳行為。違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰，其宣傳物品沒入之。該案已於本月28日付委審查。

王定宇、王義川提案指出，中國對台灣滲透的手法，擅長利用台灣在地協力者，進行模糊敵我意識的助敵行為，而被誤認為台灣人民自己的政治認同行為，陷入憲法「言論自由」的保障範圍之爭議。究其實這些在地協力者已成為受中國操縱控制，用來破壞我國民主制度的「工具」，本非憲法保障人民言論自由的範疇。因此提出修法。

廣告 廣告

王定宇、王義川提案於反滲透法第5條增訂條文，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，進行配合統戰工作或具有政治目的之宣傳行為。違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰，其宣傳物品沒入之；行為依其他法律有較重處罰之規定時，從其規定。」

違規於公共場所懸掛、揮舞敵對勢力旗幟 取締開罰

草案也增訂，「違反上述規定於公共場所升降、懸掛、展示、手持、揮舞境外敵對勢力或其黨、政、軍的代表旗幟、標誌者，處5萬元以上30萬元以下罰鍰；警察機關並應取締之。但經主管機關核准舉辦之會議、活動或依國際條約、慣例為之者，不在此限。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

陳揮文無預警「被離職」 王定宇：藍白紅好意思指控綠色獨裁？

台駐外代表在芬蘭演出！林昶佐轟動reddit 國外網友：最棒外交

徐春鶯羈押黃國昌批總統下指導棋 黃帝穎：為自己涉貪留後路

