反擊中共蠻橫威脅！曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長

沈伯洋、曹興誠。資料照。



民進黨2026推派誰參選台北市長，備受關注，聯電創辦人曹興誠今天（11/122）發臉書呼籲，總統賴清德應該徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅；近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑，倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心。

曹興誠說，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。韓國瑜對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。

廣告 廣告

曹興誠認為，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。「你中共以『全球通緝』來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長」；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

曹興誠強調，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

曹興誠指出，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

曹興誠說，近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情。讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷」。

更多太報報導

王世堅稱蔣萬安95%連任 鍾佳濱喊話「共同努力」：只有5%也不放棄

藍委替卓榮泰難過被點名選北市 卓：我不是砲灰也不是豆腐

王世堅推薦參選台北市長 卓榮泰笑稱：每四年都會去選一次