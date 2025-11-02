反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標
學者透露，美國川普政府官員正在討論，要如何鼓勵其他國家改採美元為主要貨幣，藉此反擊由中國大陸主導、削弱美元全球主宰地位的行動，頻頻爆發貨幣危機的阿根廷可能是頭號目標。
英國金融時報（FT）報導，美國財政部和白宮等政府部門幕僚，今夏曾與約翰霍普金斯大學教授、美元化權威專家漢克（Steve Hanke）會面，討論川普政府能如何推動這項政策。漢克透露，川普政府很重視這項政策，但目前仍處於推進階段，尚未做出最終決定。
川普政府討論美元化適逢美國介入阿根廷，試圖平息該國市場危機。由於投資人常對阿根廷披索失去信心，一些決策官員和經濟學家視阿根廷為美元化頭號目標。漢克認為，除了阿根廷，黎巴嫩、巴基斯坦、迦納、土耳其、埃及、委內瑞拉和辛巴威，也是美元化政策顯而易見的目標。
美元化常被視為阿根廷貨幣危機解決方案，同時也是自由派現任總統米雷伊在2023年總統大選的核心政見。阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）上月把美元化排除在短期選項之外，強調阿國美元準備不足以落實這項政策，但未完全否定這種構想。
避險基金Elliott管理公司曾為追討違約債務與阿根廷糾纏很長一段時間，在這個過程扮演關鍵人物的紐曼（Jay Newman）認為，如果想打破循環，阿根廷必須美元化。紐曼說：「否則每當向經濟挹注美元，這些錢就會被寡頭和所有有境外銀行帳戶的人吸走。」
不過，許多持有阿根廷美元債券的人認為正式美元化遙遙無期，尤其是在美元準備需要大增以支撐這項政策的情況下。國際貨幣基金（IMF）表示，美元化將迫使阿根廷採納美國聯準會（Fed）貨幣政策，導致該國經濟成長低迷。
更多udn報導
一看就知台灣人？韓籍網紅揭台人「4舉動」
黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕
跑20次醫院也不檢查 23歲女上網買自篩驗出腸癌
他歐洲回台等行李見中繼站現象 嘆：國旅沒救了
其他人也在看
港式餐廳爆欠薪又破產！6直營店歇業 負責人回應了
港式餐廳爆欠薪又破產！6直營店歇業 負責人回應了EBC東森新聞 ・ 9 小時前
美前國安顧問波頓：川習對台灣問題沉默未必是金
川普第一任期的美國前國安顧問波頓2日在「澳洲金融評論報」刊文，題為「川習就台灣的沉默不是金」，指出儘管美國總統川普的公開...聯合新聞網 ・ 8 小時前
嚇死！「一轉頭...黑熊直奔而來」 闖進宮古車站、商店街路人驚逃
日本野熊近日頻繁出沒，從郊外擴及市中心，繼日前闖入校園、銀行後，1日中午再被直擊來到岩手縣宮古市的宮古車站附近，嚇得路人趕緊逃竄。野熊後來進入車站，從月台跳下軌道，沿著鐵軌疾行離去。太報 ・ 8 小時前
點名林盛豐、蘇麗瓊查7案 柯文哲轟：監察院雙標
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導 台北地方法院正在審理京華城等案，監察委員林盛豐、蘇麗瓊日前透過新聞稿表示，京華城容積獎勵案「允建樓地板面積保障」屬一次性保障，是台北市府、內政部、台北高等行政法院等所認同，而京華城公司中途放棄訴訟，改以「變形」方式申請20%容積獎勵，實非正途。對此，民眾黨前主席柯文哲今（2）日針對林盛豐、蘇麗瓊提出多項反駁，還要求監...匯流新聞網 ・ 11 小時前
長沙網紅商圈店鋪外牆坍塌 路人２死２傷
「潮宗街」商圈驚傳重大意外！一間裝潢中的店鋪外牆突然坍塌，大量磚瓦砸向人群，造成2名年輕女性當場死亡、2人受傷，現場一片混亂。據悉，該店鋪近期施工引發多次投訴，裝修過程中灰塵噪音嚴重，甚至出現鋼筋外露的危險情形。「潮宗街」以復古風情吸引大量遊客，卻發生如此悲劇，引發各界對商圈安全管理的質疑！TVBS新聞網 ・ 7 小時前
黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕
南華早報11月2日報導，人工智慧晶片巨頭輝達執行長黃仁勳10月30日晚間在首爾江南韓式炸雞店與三星電子會長李在鎔、現代汽...聯合新聞網 ・ 14 小時前
怎看吳音寧接台肥董座？張景森喊話賴政府1事 曝民進黨「用人最大問題」
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任台灣肥料公司（台肥）董事長一職，引發各界議論，前行政院政務委員張景森在臉書發文，雖然並未針對相關議題發表看法，但進一步透過「AI秘書」點出民進黨當前最大問題；張景森強調，民進黨內部派系拉幫結派，導致沒能發揮人才最大效益，除了強調將基本制度明確化的重要性之外，也建議可以雇用AI秘書。張景森透過臉書發文，透露自己有針對「吳......風傳媒 ・ 15 小時前
台灣香蕉銷日數量大減 價高、日圓大貶及競爭
（中央社記者汪淑芬台北2日電）農業部統計，近年台灣香蕉外銷日本數量大幅減少，主要是台蕉價格偏高、日圓貶值及菲律賓香蕉價格競爭。中央社 ・ 13 小時前
越南暴雨累計35死 順化一度水深及胸、會安古鎮滿街泥濘
越南沿海各地過去一週遭遇致災暴雨，被列為世界文化遺產的峴港市會安，河流水位達60年新高，泛濫成災；順化救難人員也一度在水深及胸的積水中，背著民眾撤離，看來險象環生，官方統計上週大雨累計已釀35人死亡，仍有5人失蹤。太報 ・ 10 小時前
白川鄉熊出沒增為3倍 合掌村取消「楓葉點燈」
白川鄉熊出沒增為3倍 合掌村取消「楓葉點燈」EBC東森新聞 ・ 15 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
萬聖節「半臉骷髏妝」被拒絕進站！網轟「故意為難」 北捷解釋了
萬聖節週末在各地舉辦活動，不少民眾打扮奇特上街。有網友抱怨，在臉部畫上骷髏妝容，1日清晨要搭捷運時被以「違反善良風俗」拒絕進站。對此，北捷表示，為免讓其他乘客感到不適或恐懼而依規定勸導，最後在捷運警察協助下，民眾已離開。太報 ・ 12 小時前
林岱樺造勢疑教「低報年齡」！本人急澄清 民進黨高市黨部：別干擾民調作業
民進黨立委林岱樺近期投入高雄市長初選，昨（1）日於岡山地區舉辦大型造勢晚會，沒想到，造勢過程中，主持人疑教導支持者，在接到民調電話時，得自稱20至30歲，藉此獲得加權計分。對此，民進黨高雄市黨部今天發出聲明重申「務必遵守民調作業相關規則與程序，讓民調公平進行」，林岱樺稍早也澄清，「主持人是在舉例說明，並未違反規定」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
遭批擅自清消非洲豬瘟案場 中市府：動保處人員逕自前往 將嚴處
農業部長陳駿季今天表示，國軍日前完成清消非洲豬瘟台中案場，農業部原預計明天將採檢，但中市府今天卻未告知便擅自前往清消，擔心該行為會導致採檢出現偽陰性。中市府晚間回應，動保處鄭姓人員因誤解指令，逕自進入案場清消，市府將進行嚴格處分，不允許任何擾亂防疫行為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前
健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒
近日，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，表示許多人把健忘、記不住事當成老化的前兆，但美國研究綜論指出…聯合新聞網 ・ 8 小時前
黑熊突竄出猛襲 公務員巡查釀1重傷！
國際中心／江姿儀報導日本近日熊出沒頻繁，岩手、新潟、山形縣等多個地區傳出熊闖入，甚至釀出傷亡，引發居民恐慌。今（1日）清晨再傳黑熊攻擊人類，日本山形縣南陽市2名公務員於巡視途中，黑熊突然從旁邊草叢竄出，其中1人被抓傷，導致開放性骨折，緊急送醫後已無大礙。民視 ・ 1 天前
非洲豬瘟最新疫情 進入關鍵五天 防野豬接觸廚餘 27處掩埋場巡查監測
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心今天下午持續召開記者會，農業部長陳駿季會中表示，非洲豬瘟應變已進入最關鍵五天，明天將對外完整說明案情及病毒來源等資訊；第三階段防疫嚴防野豬接觸廚餘，已啟動全台27處廚餘掩埋場巡查，並架設紅外線自動相機監測。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
設籍中國大陸或領用護照事證明確 移民署：約50人被廢止台灣戶籍
內政部移民署今天（2日）說，接獲相關機關通報或民眾檢舉疑似在中國設籍或領用中國護照，都會依法調查，截至目前為止，因事證明確，已通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。另外，移民署說，專案協助至今，有16名陸籍配偶決定放棄台灣身分，理由不一，包含在對岸享有社會福利、財產繼承、在台配偶離世等，政府尊重當事人意願。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
日本26年懸案破了！高中女遭拒後懷恨 親手奪走同學妻性命
（記者周德瑄／綜合報導）日本名古屋在1999年一名32歲主婦高羽奈美子在家中慘遭殺害，當時2歲的兒子親眼目睹母 […]引新聞 ・ 15 小時前