反擊國台辦 王世堅嗆：你才沒出息！我去日本很快樂

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委王世堅表態，要拿護照才願意去中國，還說自己會是最後一個踏上中國的台灣人，讓國台辦今（3）日氣喊，「沒出息」。對此，王世堅反嗆，去中國就必須先申請台胞證，「拜託你要引起這個爭端，是你沒出息吧」。他也說，自己不去不友善的國家，不只不去中國，連美國也不去，因為30幾年前去被問東問西，而日本是最以禮相待國家，「像這樣國家我們去很快樂」。

王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」被改編成歌曲《沒出息》在中國爆紅，但網路上卻流傳AI假影片，編造他赴中假象，讓王世堅痛批真的很惡劣，還開出赴中國條件，包括要用台灣的護照，而不是台胞證。對此，國台辦發言人張晗今日反嗆王世堅，在網路上賺眼球又大放厥詞刷存在，自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

廣告 廣告

王世堅則反嗆，他的看法就是要平等對待，今天中華人民共國的國民來到台灣，是以禮相待，他們拿著中華人民共和國的護照就可以來，台灣人民到中國去也應該是這樣，要特別申請台胞證，就是中國自己重新挑起擱置的主權、治權爭端，他認為這是不必要的。

「本來就要平等對待」，王世堅說，不去對台灣不友善的國家，「我不只不去中國，我甚至連美國也不去」。他說，30年前入境美國的時候，簽證都過了還問東問西，看到父母帶小孩去，就想說是不是要移民、是不是要跳機，太不禮貌，只是去旅遊要去迪士尼樂園，所以這30年來他就是不去，要展示優越感好像是大國，這樣的國家他就是不去。

王世堅表示，倒是日本，日本跟中國處的很差，中國把日本視為非殲滅不可、有深仇大恨的國家，但他覺得日本是最以禮相待國家，不只對自由國家跟強大的國家，對比較弱小的東南亞也以禮相待，「像這樣國家我們去很快樂」。

王世堅嗆，如果去中國就必須先申請台胞證，「拜託你要引起這個爭端，是你沒出息吧」。他再次強調，台灣可以跟中國交流的前提是求同存異，大家彼此之間政治理念不同的地方先保留，台灣跟中共昨天是敵人，明天不曉得，但今天經濟跟文化可以交流，他的看法一直是這樣。

但，王世堅強調，他不會去中國的前提是因為，要辦台胞證不公平，不過很多國人同胞可以接受那他沒話講，這是個人選擇，但至少他是不接受，除非中國公平對待台灣，用護照可以去。

更多三立新聞網報導

王世堅開赴中國3+1條件「要用台灣護照」 國台辦氣喊：沒出息

曝台北市長心中首選有3人 王世堅狂讚鄭麗君「非常適合」有勝算

把中國換成台北！王世堅狂讚海大校長「1舉動」 掀全場高潮嗨爆

挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必

