反擊國台辦 陸委會：不論中共說什麼，無法改變中華民國已115年事實

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德發表2026新年談話並接受媒體提問（圖／總統府提供）

賴清德總統今（1）日發表新年談話，以「韌性之島、希望之光」為題，並強調台灣國防安全必要性。對此，國台辦發言人陳斌華回應，賴清德的講話再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。陸委會回應時表示，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在 115 年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

賴清德上午在發表新年談話時表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

面對國際智庫研判中國希望2027年做好攻台準備，賴清德也回應，中國是否能如期達到目標，這是一回事，對台灣而言就是如「孫子兵法」所云「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣必須做最壞的打算，也要做最好的準備。

對此，國台辦發言人陳斌華批評，賴清德的新年談話，是在兜售台獨分裂謬論、煽動兩岸對立對抗，重彈民主對抗威權老調，坐實其為和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。無論賴清德、民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和台獨必然敗亡的下場。

陸委會回應時表示，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在 115 年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

