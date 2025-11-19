即時中心／顏一軒報導

國防部日前申請第二預備金印製1100萬本全民防災相關手冊，將普發至全國家戶。對於在野黨與中國官媒質疑此舉浪費公帑，全社會防衛韌性委員會成員曾柏瑜表示，北歐國家普發民防手冊是「基本常識」，在局勢混亂的年代，民主國家有義務告訴人民如何保護自己；綠委林楚茵則指出，這本手冊的目的在於保障全民平安，並反批國民黨、民眾黨過去一年從國庫花費的金額遠超過6000萬，總額甚至逾6000億元。





國防部說明，考量部分年長者較不習慣使用網路，普發紙本可降低數位落差，並在危急時立即發揮作用，因此屬長期且必要的公共投資，呼籲國人支持。

廣告 廣告

曾柏瑜分享，他近日赴挪威參加北極圈安全會議時，台灣《全民安全指引》英文版吸引多名北歐學者與政府官員翻閱、拍照，期盼作為其下一版民防手冊的參考。北歐國家長期維持普發民防手冊的制度，例如瑞典於2024年寄出520萬本至全國各戶；芬蘭、挪威亦定期發布指引；日本東京都政府也會寄送厚達300多頁的防災書給700萬戶家庭。他強調，民主國家在複雜情勢下，有責任告訴人民如何準備與如何自保。

曾柏瑜指出，普發手冊的核心在於三大重點：民防必須於平時提前準備、紙本有助補齊世代與數位落差、普發能讓全國同步啟動準備。他對在野黨批評表示，民防準備完善，國軍在危機時才不會被壓垮；若在野黨真重視國軍，不應一再提案刪減國防經費。他並提及，瑞典、芬蘭、挪威等國每年普發民防手冊，並非因為常年處於戰事，而是重視全民安全韌性。

林楚茵表示，《全民安全指引》已正式展開普發，預計於明（2026）年1月5日前送達全國家戶。手冊內容涵蓋地震、堰塞湖等天災及戰時應變方式，與瑞典、芬蘭、法國、捷克等國普發防衛手冊的作法一致。

針對國民黨質疑普發成本高達6000萬元，林楚茵反問藍白陣營過去一年動用的國庫金額，包括核三重啟公投11.4億元、停砍年改政府十年需撥補 3600億元、二度修正《財政收支劃分法》造成中央明年須舉債 5600 億元等，總額近兆元且缺乏充分討論便以人數優勢強行通過。她質疑國民黨的邏輯是否認為只有藍白陣營能花錢。

國防部亦指出，《全民安全指引》自9月發布後獲得各界正面迴響，並陸續收到索取或申請授權印製紙本的需求考量年長者使用習慣，因此依政策指導與《預算法》申請行政院第二預備金辦理公開招標，最終決標金額為4279萬元，絕無規避立院備查之情事；全球均愈加重視各類災害的應對能力，和平也需仰賴實力與準備維護，台灣正走在正確的方向。





原文出處：快新聞／反擊國民黨 曾柏瑜：普發民防手冊是北歐基本常識

更多民視新聞報導

唱和中媒？王鴻薇跟進抨擊普發全民防衛手冊 林楚茵：中共傳聲筒再+1

台灣獲讚譽「東亞最民主政體」 鄭麗文專訪卻形容「法西斯」讓日媒超訝異

持續騷擾！中國13機艦、1公務船出海 7架次越中線闖我空域

