反擊外界戲稱民眾黨有兩顆太陽 陳佩琪曝柯文哲曾盛讚黃國昌「若沒有他民眾黨早就垮了」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲歷經1年關押重獲自由，不過他與民眾黨主席黃國昌的關係，卻屢遭外界戲稱是「兩顆太陽」。柯文哲妻子陳佩琪在民眾之聲《言之有午》節目中對黃國昌表達萬分感謝，感謝他陪伴柯家度過最黑暗時刻；陳佩琪也透露，柯文哲曾直言「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」

柯文哲妻子陳佩琪在民眾之聲《言之有午》節目中對黃國昌表達萬分感謝，感謝他陪伴柯家度過最黑暗時刻；陳佩琪也透露，柯文哲曾直言「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」（圖／民眾黨）

談到民眾黨主席的交接過程，陳佩琪透露，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。她回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，最終黃國昌以高得票率當選，她形容是「不負眾望」。

廣告 廣告

針對外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但陳佩琪透露，柯文哲曾私下提到那是重要且正確的決定，柯文哲認為，如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。

陳佩琪轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象，更有許多期許與讚美；陳佩琪更反擊，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性，「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多。」她說，在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。

家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。陳佩琪在節目中分享，日前回柯文哲新竹老家時，婆婆還不停叮嚀「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻。



更多FTNN新聞網報導

柯文哲交保後民眾黨「兩顆太陽」？吳怡萱嗆：大多數都是反串！

政治讀新術／柯文哲蓄勢待發？馬郁雯曝「這兩人」悄悄歸隊：等黃國昌卸任立委

吳怡萱生了！柯文哲、黃國昌獻祝福 另位準媽咪黃瀞瑩喊「排隊中」

