反擊川普施壓？委內瑞拉拘留數名美國公民 傳涉毒品走私

近幾個月來，委內瑞拉安全部隊至少拘留了5名美國公民，正值美國對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）施壓行動不斷升級之際。一名熟悉此事的美國官員向《CNN》透露，各個案件的情況有所不同，部分被拘留者可能涉及毒品走私。

委內瑞拉總統馬杜洛。 （資料照／《美聯社》）

《CNN》2日報導，該名美國官員表示，美國官方仍在收集這些美國公民在委內瑞拉的活動資訊及被拘留時的具體情況。川普政府官員認為，馬杜洛政權拘留美國公民是為了在與美國的對抗中增加談判籌碼，這種手法與委內瑞拉長期盟友俄羅斯如出一轍。俄羅斯近年來多次在其境內拘留美國公民，藉此在與美國的緊張關係中取得優勢。

廣告 廣告

近幾個月來，美國對委內瑞拉的施壓行動持續加強，包括打擊毒品船隻、空襲委內瑞拉港口設施，以及最近實施的石油封鎖。儘管川普政府官員避免直接表明尋求委內瑞拉政權更迭，但他們指控馬杜洛政權不具合法性且涉及毒品走私。

去年12月，美國國務院宣布對馬杜洛家族成員實施兩輪制裁，目標包括馬杜洛的3名姪子、他的嫂子及其他親屬。同月，美國首次對委內瑞拉陸地目標發動攻擊，CIA以無人機空襲了一處港口設施。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在去年12月的記者會上表示：「很明顯，目前委內瑞拉政權的現狀對美國來說是無法容忍的。」當被問及白宮幕僚長關於川普「想要持續炸毀船隻直到馬杜洛求饒」的評論時，盧比歐如此回應。

美國國務卿盧比歐與總統川普。 （資料照／《美聯社》）

馬杜洛在接受訪問時，被問及委內瑞拉港口遭攻擊一事，他表示這「可能是我們幾天後會討論的話題」，並廣泛保證委內瑞拉是安全的。馬杜洛強調:「我能告訴你的是，結合人民軍警力量的國家防禦系統，已經保障並持續保障領土完整、國家和平，以及我們所有領土的使用和享有。我們的人民是安全且和平的。」

據報導，根據人權活動人士統計，委內瑞拉關押了數百名政治犯，其中部分人是在2024年選舉後被拘留。在該次選舉中，馬杜洛宣稱獲勝，但獨立觀察員認為選舉並不民主。委內瑞拉人權組織表示，數十人於1日從委內瑞拉監獄獲釋，但人權組織Foro Penal負責人羅梅羅（Alfredo Romero）指出，獲釋者中沒有美國人。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

甄嬛持槍掃射皇上？禁AI魔改經典名著 陸廣電總局出手嚴打

Meta砸百億收購陸AI黑馬Manus 聘創辦人任副總裁