反擊巴拿馬撤長和港口合約 彭博：中國要求國企暫停對巴拿馬新投資

北京正要求中國國有企業暫停與巴拿馬洽談新專案計畫。圖為數以千計的貨櫃於2025年9月堆放在巴拿馬運河的巴爾博亞港。（美聯社）



彭博引述知情人士報導，在巴拿馬最高法院撤銷香港長江和記實業旗下公司的巴拿馬港口合約後，北京正要求中國國有企業暫停與巴拿馬洽談新專案計畫，此舉恐導致高達數十億美元的潛在投資案受阻；此外，北京也要求航運公司在成本可控下，評估貨物改道其他港口，並加強對巴拿馬進口商品的檢查。

巴拿馬最高法院上週裁決撤銷了一項關鍵合約，該合約自1990年代以來一直由長江和記實業旗下子公司「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company）持有，負責營運巴拿馬運河太平洋與大西洋兩端的貨櫃碼頭。這項法律裁決以違反憲法及損害公共利益為由作出，被視為華府的一大勝利。

廣告 廣告

這項裁決可能會打亂長江和記實業原本提出的230億美元（約7319億新台幣）出售計畫，該計畫擬將分布於23個國家的43座港口（包括巴拿馬運河的2座港口），出售給由美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）組成的財團。

中國國務院港澳事務辦公室3日抨擊該法院「罔顧事實、背信棄義」，若巴拿馬當局「一意孤行」，那就「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。長江和記（長和）4日宣布，強烈反對巴拿馬最高法院的裁定，已於3日對「積極果斷對巴拿馬進行國際仲裁」。

中國暫停國企對巴拿馬新投資計畫

隨後，彭博報導，中國正要求國有企業暫停與巴拿洽談新的投資計畫。知情人士稱，北京此舉可能導致高達數十億美元的潛在投資計畫擱淺。

知情人士也指出，北京也已要求航運公司在不產生重大額外成本的情況下，考慮將貨物改道至其他港口。同時，中國海關部門也正對巴拿馬進口商品加強檢查，例如香蕉、咖啡，甚至已經在進行中的項目也可能會受到影響，但目前尚未下達最終指示。

巴拿馬農產品對中出口有限

然而，巴拿馬出口到中國的農產品，只占其對中出口總額的一小部分；反觀中國刻意避開巴拿馬運河，繞道其他港口，勢必會帶來更高的成本與延誤。

而且美國仍是巴拿馬最大的貿易夥伴與投資國，在經濟上的影響力依然相當可觀。因此中國這一輪的報復措施，是否真的會對巴拿馬造成明顯衝擊，仍有待觀察。

更多上報報導

台積電定案日熊本廠3奈米量產計畫 魏哲家親赴高市早苗官邸說明

羅馬教堂天使壁畫「撞臉」義大利總理 梅洛尼：我肯定長得不像天使

紐時：習近平向川普尖銳表態 為川普4月訪中嚴肅討論台灣鋪路