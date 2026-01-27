反擊政院、國防部 民眾黨：提1.25兆蓋「國防布」才是真掏空台灣

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

民眾黨團昨提出自家軍購特別條例版本，預算上限4000億元、採一年一編制，行政院、國防部批該版本缺乏戰略構想、沒建軍規劃等，恐使台美軍購窒礙難行。民眾黨團今（27日）反擊，賴政府提史上最高軍購特別預算1.25兆蓋上「國防布」，假借台美合作招攬特定海外軍火商，瓜分台灣財政，規避監督，才是假藉增強國防韌性，真掏空台灣。

民眾黨團透過新聞稿指出，行政院與國防部發新聞稿批民眾黨軍購版本缺乏戰略構想、沒規劃，兩個機關的新聞稿就像是比賽「誰是廢話王」及「誰自打臉的聲音比較響亮」。

民眾黨團表示，黨團與中央黨部政策會邀集退役將領檢視院版後，發現院版條文「完全缺乏台灣國家安全戰略思考」、毫無長期建軍規劃，更悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹，才進而提出本黨團版本。

民眾黨團質疑，國防部的政治凌駕專業，罄竹難書，回顧2019年國防部曾想向美國購買M109A6，以取代國內舊款自走砲，孰知提出需求後，美方建議改海馬士系統與其它更精準與遠程之替代方案選項，國防部才趕快轉向；此外，本次行政院特別預算打算購置的無人機款式，過去已在俄烏戰爭中多次出包，引發爭議，政院卻堅持購買，到底是圖利特定業者或幫忙清庫存？

民眾黨團強調，黨團要求先做專案報告再行採購，不綁特定廠商，為國庫與人民把關，天經地義。國防部「專業」多次直接被軍購國打臉，還敢拿出來說嘴？

民眾黨團提到，再者，一台要價上千萬的無人機，屆時要由誰操作、庫存整備維護、人員與系統優化本就是國防部應積極應對準備之範圍，否則花大錢購買後閒置在庫房，豈不是浪費公帑？

民眾黨團質疑，更要請問國防部自製潛艦海鯤號，早已開記者會敲鑼打鼓宣布完成，國人至今卻只看到一台永遠潛不下去的潛艦，請問是符合甚麼樣的「建軍規劃」？還是在呼應行政院永遠「窒礙難行」？海鯤號原定2025年11月交艦，到昨日總計已進行六次浮航測試，卻遲遲無法潛水，難道台灣自製潛艦是拿來在海岸邊浮航、讓軍事迷拍照觀光鑑賞之用嗎？國防部有何臉面宣稱目前的建軍規劃能夠真正有效提升台灣國軍作戰能力？

最後，民眾黨團直言，行政院、國防部扣民眾黨「無視國防自主」更是荒謬至極，民眾黨要求特別預算應回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權。無論是加強台美合作或工業合作項目本應回歸公務預算，以建立長期穩定、可監督性與永續性。民進黨政府想以史上最高軍購特別預算1.25兆蓋上「國防布」，假借台美合作招攬特定海外軍火商，瓜分台灣財政，規避監督，才是假藉增強國防韌性，真掏空台灣。

民眾黨團質問國防部、行政院：「民眾黨團版本所明列的哪一個採購項目，貴部或貴院部認為不需要採購？說出來！」並強調民眾黨堅信，國防採購須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算與財政永續和社會安全應並行不悖，理性監督軍購，才是真正守護台灣。

