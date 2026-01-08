反擊林國成「誰考試不及格」 陳昭姿：我和柯文哲定的不是兩年條款

民眾黨立委「兩年條款」期限將屆，近日傳出陳昭姿不受限制，可能留任。黨主席黃國昌日前透露，陳昭姿的部分會由前主席柯文哲另外處理，等《人工生殖法》告段落後會離開，林國成則比喻「考試不及格反倒留任」。對此，陳昭姿今（8）日親上火線回應，她不解林國成的意思，強調「我跟柯文哲訂的不是兩年條款，我訂的是代孕條款」。

民眾黨立委陳昭姿表示自己和柯文哲簽訂的並非兩年條款。（資料照／中天新聞）

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌6日接受廣播節目專訪時證實，自己已經簽了辭職書，月底會統一送出，讓後面順位的候選人，可以在新會期2月1日遞補上任。不過，陳昭姿因為《人工生殖法》還在推動，可能還不會辭職，她的辭職書部分將由前主席柯文哲「另行處理與協調」。

對此，林國成昨日上政論節目《少康戰情室》談及此事時，他表示身為不分區立委，當然尊重黨中央的決定，但他也意有所指地說，「倘若用個案沒有通過就可以留任，就好像考試及格的人要卸任、不及格的卻要留任，會讓外界看起來不太符合邏輯」。

民眾黨立委林國成。（資料照／中天新聞）

陳昭姿今日下午在立法院受訪時，媒體問到怎麼看林國成昨日提的「考試不及格卻留任」的說法，她反問「這跟考試有關係嗎？誰考試不及格？」自己並不瞭解對方講這句話的意思，也並未直接向他請教過。

至於大家關心的「兩年條款」，陳昭姿回應，「我跟柯文哲約定的不是兩年條款，約定的就是代孕法案完成，簡單說，我定的是代孕條款，不是兩年條款」。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

陳昭姿強調，倘若各界還有疑慮，柯文哲近日會讓大家有所了解，現在距離兩年條款時間還有3週的時間，所以才會期待趕快努力，盡量跟其他委員是一致的，「但我的確跟柯文哲的約定，不是用兩年來做計算基礎，而是完成法案」。

