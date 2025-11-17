反擊毀滅式爆料！館長：為錢不擇手段…連我老婆的事都敢造謠

館長陳之漢遭3名資深員工公開多年前錄音指控性騷擾與不當行為，甚至爆料逼迫主管與妻子發生關係。館長表示，連牽涉他妻子的造謠都被搬上檯面，他已看破，但這些指控重創家庭，讓夫妻雙方都十分難過。

館長在直播中坦言，早知員工一旦跳出來爆料，輿論與新聞一定會大做文章，勢必影響旗下成吉思汗健身房、便當店與電商生意。他強調，妻子與身邊人多年前就提醒過這些員工行徑不正，但他始終選擇包容。

他指控3名前員工長期動用公司資源、購車揮霍，還常以借錢、情緒勒索等方式對他施壓。他強調自己辛苦奔波、到處洽談合作，只為維持公司運作，而對方卻沒有相應能力與貢獻。

館長批評，這些人如今為了錢，竟能反咬東家、捏造故事，還以不負責任的態度在社會前編造「床戰館嫂」等荒唐說法。他感嘆自己養了多年的人，如今卻為利益無所不用其極。

