反擊澤倫斯基指控 梅復興提1事喊話賴：應強烈要求烏克蘭道歉

烏克蘭總統澤倫斯基於2026年1月22日（周四）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演說。（圖／美聯社）

針對烏克蘭總統澤倫斯基公開指控台灣電子零件流向俄羅斯一事，總統賴清德今（23日）上午親自回應，願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯。軍事專家梅復興則發文直言，賴總統同時也應強烈要求，烏克蘭要為其長期供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉。

賴清德今上午出席活動時回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭，進行人道救援的工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴生命。

廣告 廣告

賴清德續指，在未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家，加入重建烏克蘭的行列，「因此我在這裡，請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭」，最後祈求上帝保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰火。

在賴清德回應曝光後，梅復興則是在臉書發文寫下，賴總統回應的很好，但同時也應強烈要求烏克蘭要為其過去30餘年來近乎無上限 (更無下限) 的供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而助成中共如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉，保證並立刻做出具體的改正舉措。

【看原文連結】