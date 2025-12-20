反擊王鴻薇一戰成名！張惇涵成政院戰神「超狂背景」曝光

政治中心／張予柔報導



行政院秘書長張惇涵18日赴立法院司法及法制委員會備詢，面對國民黨立委王鴻薇質疑其「專門造謠」，當場正面反擊，直言「我不是專門造謠的喔，我告贏你們啊！我勝訴，你還好意思說告我？」，語氣犀利、條理清楚，讓王鴻薇一度語塞，只能頻頻跳針。相關畫面曝光後在網路上掀起討論，不少網友直喊過癮，更封他為「政院新戰神」。





張惇涵反擊王鴻薇成「政院戰神」！前幕僚曝他「超狂背景」：匯集小英跟蘇貞昌功力

立法院質詢現場，張惇涵以冷靜語氣逐一反擊質疑，清楚邏輯與犀利回應讓全場一度陷入沉默。（合成圖／民視新聞）

廣告 廣告

事實上，張惇涵的政治養成背景，早已在政壇內部累積高度評價。曾與他長期共事的前政治幕僚林鶴明就曾形容，他是「匯集蘇貞昌與蔡英文功力培養出的最強人才」。張惇涵升任行政院秘書長時，更成為史上最年輕的院秘書長之一。林鶴明當時便指出，外界常擔心年輕世代是否能扛起重任，但我看完全沒人擔心張惇涵有這個問題。

張惇涵反擊王鴻薇成「政院戰神」！前幕僚曝他「超狂背景」：匯集小英跟蘇貞昌功力

過去曾響亮一時的競選口號「台北超越台北」，正是出自張惇涵之手。（圖／民視新聞）

回顧兩人的交集，林鶴明提到，張惇涵比自己年長兩歲，自己在2006年退伍後，加入謝長廷團隊，正值紅衫軍風暴期間，參與台北市長選戰；而張惇涵則是在2010年加入蘇貞昌參選台北市長的團隊，當年響亮的競選口號「台北超越台北」，正是出自張惇涵之手，展現其深厚的文宣與戰略功力。2014年鄭文燦與柯文哲分別就任桃園與台北市長後，兩人更在直轄市政府中負責媒體與發言系統，頻繁交流，長期應對高密度的六都新聞議題。

張惇涵反擊王鴻薇成「政院戰神」！前幕僚曝他「超狂背景」：匯集小英跟蘇貞昌功力

張惇涵在蔡英文與賴清德總統交接期間，扮演關鍵的無縫接軌角色，深獲兩人的信任。（圖／民視新聞）

林鶴明表示，張惇涵在總統府前後近七年，歷任發言人、總統辦公室主任及副秘書長，皆屬國家最核心、壓力最高的職務，並在蔡英文與賴清德總統交接期間，扮演關鍵的無縫接軌角色，深獲兩任總統信任。此次他出任行政院秘書長，象徵賴清德總統的施政意志能更清楚地傳達與整合，這對於未來府院黨的溝通一定有更好的效率。

張惇涵反擊王鴻薇成「政院戰神」！前幕僚曝他「超狂背景」：匯集小英跟蘇貞昌功力

林鶴明直言，張惇涵兼具蘇貞昌（右）的衝勁與蔡英文（左）的冷靜策略。（圖／翻攝自臉書@蘇貞昌、蔡英文）

林鶴明直言，熟識張惇涵的人都知道，其做事風格就是解決問題、不拖泥帶水，兼具蘇貞昌的「衝衝衝魄力」又有小英「蔡想想的冷靜策略風格」，再加上與賴總統建立的高度默契，在當前政治情勢下，由他出任行政院秘書長，確實難以找到更合適的人選。





原文出處：張惇涵反擊王鴻薇成「政院戰神」！前幕僚曝他「超狂背景」：匯集小英跟蘇貞昌功力

更多民視新聞報導

教過張惇涵！補教名師力挺喊驕傲…網挖1事狠酸黃國昌

通緝犯中山站隨機砍人！民眾尖叫狂奔「商場逃生」畫面曝光

57歲勇男「挺身制止」嫌犯遭砍亡！妻子心痛發聲

