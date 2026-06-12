反擊監院人事提名！蔣萬安提議 監察院先凍再廢

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市長蔣萬安表態廢除監察院，認為應先在立院否決所有名單，凍結監察院運作，再爭取朝野共識修憲廢除。記者林俊良／攝影

總統府公布監委提名名單，台北市長蔣萬安質疑監院近年在爭議案件中表現消極，並表示現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，「爾俸爾祿，民脂民膏，我認為應該廢除監察院」。

總統府公布第七屆監委名單後，台北市長蔣萬安表態廢除監察院（左圖）。記者黃仲裕／攝影

蔣萬安昨在臉書建議，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決廿九名提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

不少藍營人士紛紛響應，國民黨立委王鴻薇、李彥秀等紛紛附和。中廣前董事長趙少康也表示，呼籲藍白兩黨審查時，全面封殺，一個都不要過，達到實質廢除監察院的效果。不過修憲門檻相當高，就連自家國民黨立委私下都覺得相當困難。

廣告 廣告

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團將等總統府函文送到立法院後召開黨團大會討論，也會與黨中央聯繫，嚴格審查名單；民眾黨立院黨團也呼籲朝野黨團，盡速啟動修憲廢監院。

蔣萬安說，台灣民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲或是輕輕放下；他問監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？這是民眾心裡的質疑。

「監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？」蔣萬安說，包括新冠疫情疫苗採購爭議、農業部全台缺蛋時委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，還有台南酒店業者案和論文抄襲案，這兩年一些五金行、水電行竟然能標下國防部的軍購案，監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為嗎？監察院既未有效發揮職責，就應重新檢討存廢。

蔣萬安指出，廢除監察院是民進黨的長年主張，監院前院長陳菊曾說「希望我是最後一任監察院長」，既然如此，民進黨就該支持修憲廢除監察院。

民眾黨團表示，樂見蔣萬安公開呼籲對此次監委提名人投下不同意票，也呼籲朝野各黨團盡速啟動修憲程序，廢除監察院，每年省下動輒十數億元的龐大公帑，讓納稅人的錢真正用於人民，而非豢養執政黨的政治爪牙。

國民黨立委羅智強表示認同蔣萬安「先凍再廢」監察院主張。國民黨立委賴士葆說，雖然有提名藍營背景的監委被提名人謝政達與廖婉汝，但完全不尊重占多數的在野黨意見，會依法嚴審，但不排除經由黨團大會決議全數封殺。

閱報秘書／廢監院 修憲門檻高

修憲須經四分之一立委提議、四分之三立委出席，以及出席委員四分之三決議，才能提出憲法修正案。而公告半年後交由公民投票複決，有效同意票過半才算通過。以現行立委總席次一一三名立委來計算，要有至少廿九位立委提案，至少八十五位立委出席，再經八十五位出席立委中的六十四位立委決議通過，才能提修憲案。目前立法院中國民黨、民眾黨、無黨籍立委相加共六十二席，除非民進黨立委一起合作，否則無法修憲廢監院。

【看原文連結】

更多udn報導

商務艙飛機餐也有地雷？空服員大實話曝餐點攻略

他搭國內線班機被要求看護照沒人信 內行曝原因

20根雞腿倒掉！他目睹國軍浪費現場 過來人：規定太多

男星自爆做陰莖增大術 破戒硬上超慘下場曝光