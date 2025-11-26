反擊綠營封殺院版財劃法指控 議員江怡臻重申：不透明、不公平

江怡臻強調，財劃法攸關400萬新北市民的未來，數據不透明何以確保公平？（江怡臻辦公室提供）

記者黃秋儒／新北報導

針對新北市議會民進黨黨團書記長顏蔚慈批評藍白封殺院版財劃法，新北市劉和然副市長也認為院版虧待新北，新北市議員江怡臻說，劉和然副市長已經說得很清楚：新北不求特權，只求公平。

江怡臻提到，顏書記長你要問的不是劉和然副市長，你要問的是遲遲不肯公開試算表的行政院。如果行政院版真的是在照顧新北，那為什麼連最基本的試算表都不敢公開？數據不透明，市民怎麼相信制度是公平的？

江怡臻強調，財劃法攸關400萬新北市民的未來，行政院有義務用數據說話，不要再用「增加總額」掩蓋事實。