反擊綠營質疑！翁曉玲嗆：大罷免都敢推 卻不准人民罷免總統？

國民黨立委翁曉玲提案修法，主張增訂由一定比例選民連署即可提出總統罷免案。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 大罷免失敗告終，如今，國民黨立委翁曉玲等人今（30）日提出修憲案，主張增訂由一定比例選民連署即可提出總統罷免案，引發外界質疑是否意在「鬥爭總統」。對此，翁曉玲回應指出，相關修憲並非針對個人或政黨，而是基於憲政原則，讓人民能完整行使直接民權。

立法院司法及法制委員會今日就就「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」進行專題報告並排審「政務人員法草案」，國民黨召委翁曉玲於會前接受媒體聯訪。

翁曉玲表示，過去民進黨政府在推動「大罷免」時，從未質疑此舉是否構成政治鬥爭，反而認為是民主制度的一環。她指出，目前憲法雖賦予人民直接選舉總統的權利，但在罷免機制上，卻必須經由立法院提出後，才能交付人民投票，導致人民在行使罷免權上受到限制。

翁曉玲說，現行制度下，立法委員、地方首長等公職人員皆可透過一定比例的提案與連署發動罷免，唯獨總統無法直接由人民提出，這在制度設計上並不完整。她認為，修憲的目的在於補足制度缺口，讓人民能夠真正擁有對總統的直接罷免權，這是民主制度應有的權利，而非政治鬥爭。

對於外界質疑修憲門檻過低，恐造成政局動盪，翁曉玲則回應，若認為由人民連署提出罷免是違憲，那麼過去民進黨推動的大規模罷免行動，同樣也應被視為違憲。她強調，既然當年民進黨認為罷免是民主正當的手段，如今就不該否定人民行使相同權利。

此外，翁曉玲也提到，立法院有權邀請總統到國會進行國情報告，尤其在國防預算、重大政策等議題上，更有必要讓總統親自向國會與社會說明。她指出，面對國防預算編列、行政院未依立法院決議編列預算等爭議，總統有責任清楚交代政策方向，讓立法委員得以進行實質監督。

翁曉玲強調，修憲並非對任何人發動政治攻擊，而是希望透過制度完善，讓人民真正成為國家主人，確保憲政體制的完整與民主運作。

