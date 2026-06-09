反擊綠營「保護傘說」 王鴻薇嗆問：誰讓吳乃仁躲了23年？

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國民黨立委王鴻薇點名前民進黨秘書長吳乃仁積欠台糖1.7億元多年未清償，質疑究竟是誰替吳乃仁撐起更大的保護傘。（資料照片）

無黨籍立委高金素梅涉助理費、快篩試劑案遭台北地檢署起訴，民進黨立法院黨團9日質疑藍白延長立法院會期，替涉案立委撐起保護傘。國民黨立委王鴻薇反擊，民進黨無權指責他人，並點名前民進黨秘書長吳乃仁積欠台糖1.7億元多年未清償，質疑究竟是誰替吳乃仁撐起更大的保護傘。

王鴻薇表示，高金素梅遭求刑12年6月，案件是否涉及政治操作，社會自有公評。但民進黨一方面批評在野黨成為保護傘，另一方面卻對吳乃仁案避而不談，令人無法接受。

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王鴻薇指出，吳乃仁積欠國營事業台糖1.7億元，歷經23年才遭法院拘提，至今人仍下落不明，如果民進黨真要談司法正義，就應先向社會說明，究竟是誰讓吳乃仁能夠長期逍遙法外。

王鴻薇指出，民進黨頻頻將司法案件政治化，卻無法回應外界對吳乃仁案的質疑。她也點名總統賴清德，應向社會交代到底是誰替吳乃仁撐起這把歷時23年的保護傘。

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