反擊美國野心？加拿大、法國同日插旗格陵蘭 設外交領事館

美國總統川普接管格陵蘭的野心，引發國際關注，加拿大跟法國6號派出代表團，在格陵蘭首府努克插旗，設立外交領事館，深化跟北極地區的聯繫。在這之前，只有冰島跟美國在島上有外交據點。

加拿大6號在格陵蘭首府努克設立外交據點，在領事館外舉辦開幕儀式，升起加拿大國旗。加拿大外長開心表示，希望藉由這個舉動，深化北極地區的聯繫，也強調雙方之間的歷史淵源，表示加拿大北部的因紐特人跟格陵蘭居民往來密切。

美國總統川普接管格陵蘭的野心，引發國際關注，在這之前，只有冰島跟美國在格陵蘭設立領事館。而同一天，法國也成為第一個在島上設立領事館的歐盟國家。

法國外交部長表示，雖然努克只有6位法國公民登記在冊，但格陵蘭作為北極跟歐洲的一部分，當局決定以實際行動力挺北約盟友。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／施佳宜

