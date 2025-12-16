反擊藍白憲政質疑 呱吉諷：為何要先毀掉「沒壞的」憲法法庭？

圖為憲法法庭日前「憲法訴訟法釋憲案」舉行說明會，並由大法官謝銘洋主持。 圖：本報攝影中心

[Newtalk新聞] 行政院日前決議不副署藍白通過的財劃法，引發憲政爭議，而擁有解釋憲法的憲法法庭又因藍白修法導致癱瘓。對此，前台北市議員、知名網紅呱吉今（16）日回顧自己一年前的發文，直言當時的質疑如今「一語成讖」。呱吉強調，他並非主張以對抗方式解決政治僵局，而是質疑，為何要刻意破壞一個「本來就沒有壞掉」且對民主制度至關重要的憲政機制。

呱吉指出，大法官由總統任命，確實可能形成執政黨的「主場優勢」，但這本來就是民主選舉的必然結果，「不然幹嘛拼選舉？」人民透過投票選出執政者，本來就代表願意在任期內，將國家治理的方向交付給該政黨與政治人物。

廣告 廣告

不過，呱吉也強調，憲法法庭有所謂主場優勢，並不代表執政黨意見就能強行過關。他以過去十年的多項釋憲結果為例指出，憲法法庭曾多次做出與行政權立場不同的判決，例如釋字第785號，關於公務員過勞與司法救濟權的解釋，就直接挑戰行政機關長期以來對公務員工時與休假的管理慣例。

呱吉也提到釋字第748號、也就是同性婚姻釋憲案，該案涉及重大公共利益，與社會傳統價值衝突，卻與特定政黨立場無直接關聯。他認為，若沒有憲法法庭這樣的制度設計，這類高度爭議、牽涉基本權利的問題，根本不可能被妥善解決，凸顯憲法法庭存在的關鍵性。

呱吉表示，他不否認任何人都有立場，但相較於資訊來源受限、或容易受到知識偏誤影響的普羅大眾，大法官至少具備更多法學教育與專業訓練，能盡量排除個人偏見，作出制度性的判斷。然而，仍有人刻意煽動民眾反對這個「尚未壞掉、卻極其重要」的制度，讓人民的權益在不自知的情況下受損，令他感到憂心。

呱吉也回顧自己一年前的貼文，當時提及行政院長不副署、總統不公布法律的「最終手段」，並引述有國民黨立委指稱此舉違憲。他當時便質疑，若真認為違憲，「那是不是要釋憲了呢？」如今局勢發展，讓他不禁感嘆，當年的提問，似乎已成現實寫照。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白喊上街卻不倒閣 綠黨團點破：對自稱代表主流民意沒信心

擬擺脫《憲訴法》緊箍咒 傳憲法法庭本週五將復活