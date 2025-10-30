反擊陳時中批台中 藍委邱鎮軍：小偷是邊境放進來的

藍委邱鎮軍。（本報資料照片）

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，台中市政府強調，未上傳依規定並沒有相關罰則。政委陳時中29日表示，這樣的觀念相當不對，就像明知有小偷但不報案就不去抓。對此藍委邱鎮軍質疑，農業部間接承認病毒是境外移入，食安五環第一還破功，小偷是邊境放進來的。

邱鎮軍29日於立法院質詢非洲豬瘟相關議題，他詢問農業部長陳駿季，研判是境外傳入，也間接承認食安五環第一環就失守了？本土沒有病毒就是從外面來，是否是邊境管制出問題？

陳駿季先說，農業部沒有間接承認第一還失守，不能這樣講，但確實是從邊境移入。

邱鎮軍再說，陳時中說知道有小偷不抓，結果在邊境那環，把小偷放進來。陳駿季再說，不能用這樣的比喻。讓邱鎮軍不滿直言，「所以是陳時中比喻不對」？如果邊境發現攔下來會有問題嗎？出了問題不該只是看笑話，笑台中說明知有小偷不抓，但小偷是誰放進來的？

另外邱鎮軍也質詢環境部關於廚餘蒸煮紀錄為上傳罰則問題，邱問，全台435家有幾件因為沒有上傳被開罰？有開罰的有幾家？環境部長彭啓明表示，有廢清法可以處理，如果沒上傳會去稽查，養豬場是很害怕人家進去看的。業者九成以上都有上傳。

邱鎮軍再說，先稽查才開罰，為什麼要多一個動作，不能直接開罰？沒有強制上傳就會造成業者忘記，有開罰就不會忘記。讓法律解釋有空間，如果立法院提出沒上傳就開罰，修法同意嗎？

彭啓明則說，如果立院修法，會尊重大院決議。