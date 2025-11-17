反擊韓國瑜！賴清德再喊「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：應譴責中共

記者詹宜庭／台北報導

沈伯洋回應賴清德聲援。（圖／翻攝畫面）

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴，反被譏「自己有病要別人吃藥」。總統今（17日）再發聲，批評「真正砍斷韓國瑜口中那張桌子四腳的，是中國，不是台灣，大家同屬一國，應該一致對外」。沈伯洋也表示，中國延伸法律管轄權、羅織罪名，這就是應該被譴責的事情，對於韓國瑜來講，不應該對這件事有任何其他解讀狀況才對。

賴清德上周公開表示，中國對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，希望韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜則回擊，「真的是自己生病讓別人吃藥」，一張桌子有四隻腳，台灣安全也是，第一隻腳是保護中華民國、第二隻是保護民主自由、第三隻是維護台美關係、第四隻是維護兩岸和平，「兩個保護、兩個維護」是最重要四隻腳。

針對韓國瑜說法，賴清德上午受訪表示，分屬於不同政黨，競爭難免，但是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外。若對中國跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭時，就會有藉口，呼籲韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

對此，沈伯洋表示，就像總統賴清德所說「分屬於不同政黨，競爭難免，但是同一個國家」，但現在國民黨將政黨利益擺在國家利益之前。仔細思考一下，「我只是即將被通緝的人，但真正被通緝的是中華民國國軍，請問中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？」相信大家答案都一樣。今天無論政黨形式、意識形態不同都不重要，重點是中國延伸法律管轄權、羅織罪名，這就是應該被譴責的事情，對於立法院長韓國瑜來講，不應該對這件事有任何其他解讀狀況才對。

