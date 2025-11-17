反擊韓國瑜 賴總統：不該替侵略者找藉口
日相高市早苗「台灣有事」說引發中共強烈反彈，總統賴清德今天（17日）呼籲中共不要成為區域的麻煩製造者；也喊話立法院長韓國瑜：中共跨境鎮壓沈伯洋、也等於傷害我憲政體制，面對境外敵對勢力應該一致對外，不該替侵略者找藉口。（張柏仲報導）
談到近來日中關係趨於緊繃，賴總統說中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際社會持續關注；也呼籲中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者；應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。
而對於藍營批評高市早苗「躁進」，賴總統則引用美國駐日大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增進；也有助於區域的和平穩定。賴總統呼籲國內政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內的政治，也應該注意到區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。
針對立法院長韓國瑜並未聲援立委沈伯洋，還回應「自己生病要別人吃藥」，賴總統則說中共的跨境鎮壓的暴行，不會被國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋。這就是為什麼賴總統會請立法院大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴、維護言論自由的立場來聲援沈伯洋，並不是要消費沈伯洋、也不是利用這項議題進行政治鬥爭。而是因為沈伯洋所處的自己國會，不能夠沒有態度；他也希望韓院長了解：中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於傷害我國憲政體制。
賴清德說這幾年中國持續增壓、文攻武嚇，在國內滲透統戰、破壞兩岸和平穩定的，國際都一致認為是中國、而不是台灣；中共也處處利用機會分化台美關係、散布疑美論。也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的，其實是中國、而不是台灣。總統說他和韓國瑜分屬不同政黨，競爭難免，但都是同一個國家，面對境外敵對勢力的攻擊打壓，應該團結一致對外。如果今天我們對中國跨境鎮壓找藉口，改天當中國要發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口，所以賴總統還是要請韓院長三思，面對境外敵對勢力應該一致對外，不該替侵略者找藉口。
