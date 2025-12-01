反擊高市早苗 中國重申不認《舊金山和約》

▲隨著這一波中日矛盾爆發，中國外交部再次強調，《舊金山和約》非法無效。圖為中國外交部發言人之一的林劍。（圖／翻攝自中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月7日提及「台灣有事」議題，引發中日關係緊張，關於台灣的法律地位，高市早苗上月26日在國會與在野黨黨魁辯論時，強調根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，所以日本沒有立場做出認定，台日關係是以非政府間的務實關係來維持的。然而，中國外交部近日接連指控，所謂《舊金山和約》對中國是「非法無效」的，也引來輿論抨擊、開酸北京：「所以台灣仍然屬於日本嗎？」

根據中國外交部聲明，在11月27日、11月28日、12月1日的記者會上，外交部發言人被問到是否認同高市早苗所說，日本已依《舊金山和約》放棄全部權利，無立場認定台灣法律地位時，回應稱：「《舊金山和約》是在排斥中、俄等二戰重要當事人的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這份文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中，關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法、無效的。」

中國外交部發言人毛寧並補充，中國從來沒有承認過《舊金山和約》裡，有關台灣主權歸屬的處置，從來沒有接受過《舊金山和約》，1972年的《中日聯合聲明》明確規定，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解並尊重台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場，中日四個政治文件已對台灣等問題做出明確規定。

中國外交部另一位發言人林劍指控，日本對將台灣明確歸還中國的《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》避而不談；對構成中日關係政治基礎的四個政治文件避而不談；對日本政府堅持一個中國原則的政治承諾避而不談，反覆以所謂「立場未變」敷衍搪塞，連完整重申日方立場都無法做到，警告：「歷史倒車開不得，和平底線碰不得。日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。」

不只是中國外交部發言人，中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明，1日也在個人Ｘ平台上發聲附和，強調中國從沒承認、接受過《舊金山和約》，1972年的《中日聯合聲明》已明確規定，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。」

翻看中國外交部過往記者會資訊，可以發現該部先前就曾公開表示，《舊金山和約》非法無效，但隨著這一波中日矛盾爆發，再次被放到檯面上爭論。

不過，中國外交部的說法在台灣也引發廣泛爭議，比如評論員石明謹就在臉書發文，諷刺的打下︰「所以現在台灣還是日本領土耶？」

醫師蔡依橙也在臉書粉專上指出，中國的概念是，因為《舊金山合約》沒有把台灣澎湖歸給中共，所以不算數，但這種「把合約隨時變成歷史文件，規則隨時可以推翻」的做法，是世界的一大隱患，質疑中國已開始進入「無視國際外交規則與秩序」的狀態。

