反擊「擋軍購換門票」說 蕭旭岑批綠營一條龍操作

國民黨副主席蕭旭岑反駁「綁軍購」說法非常可笑，是綠營「一條龍」的操作。（攝影／蕭介雲）

國民黨將於2月2日至4日率領智庫前往中國大陸參加「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，副主席蕭旭岑今（28）日反駁交流「擋軍購」的說法非常可笑，是綠營「一條龍」操作，「國民黨與大陸交流需要門票嗎？」

賴政府提出1.25兆國防特別條例引爆朝野激烈對立，更衍生有媒體質疑藍營「擋軍購換國共論壇」爭議，國民黨則決定提告捍衛清白，要以正視聽。

不過，總統賴清德在昨日《民視》專訪中，對有關國防特別條例第10度被藍白阻擋，「會不會覺得背後是中國在使力？」，他回應稱，希望背後沒有這個事情，「但相信人民都會看得很清楚。」

蕭旭岑與國家政策研究基金會副董事長李鴻源於國政基金會召開記者會時對此反問，藍營從前主席連戰開始，到吳伯雄、馬英九、朱立倫等人前往交流，「那一次需要擋軍購？」

籲賴清德約束國安人士爪牙，曝有團員「被關切」取消行程

蕭旭岑除了批評，有國安人士躲在媒體背後，當 「影舞者」一事，也呼籲賴清德約束「國安人士爪牙」不要破壞兩岸交流，編一些「荒腔走板的故事」，軍購嚴審是為人民看緊荷包，與兩岸交流沒有關係。

由於在行程隨行人員曝光後，已有大學系主任受到打壓無法前往，蕭旭岑透露，另有團員因為受到「關切」而取消行程，呼籲賴清德和民進黨「高抬貴手」，不要破壞兩岸交流。

總統賴清德對藍白擋軍購是否有中國在使力一事稱，相信人民都會看得很清楚，藍營回應，國民黨與大陸交流需要門票嗎？（圖片來源／總統府）

至於訪問是否會觸及要在上半年推動「鄭習會」，蕭旭岑稱，國民黨希望兩岸逐步在各領域面向恢復交流，這是交流中重要一環，但目前還沒有明確消息，智庫交流只是第一步。

在美中角力與1.25兆國防特別預算引爆朝野激烈對立之際，外界高度關注「國共論壇」效應，國民黨主席鄭麗文定調為首次的國共「智庫交流論壇」，由副主席而非主席率隊，層級明顯降規。

有關軍購特別條例，國民黨目前透過兩個管道「拆彈」，首先，在民眾黨提出黨版軍購條例後，已經決定跟進，將提出黨版草案，雙方在額度與時間，應會有所落差。 其次，台北論壇基金會董事長蘇宏達日前訪美，受國民黨主席鄭麗文請託，協助說明國民黨對台美關係、支持增加國防預 算、強化國防，以及重視對美國關係的立場。

軍購特別預算兩個管道「拆彈」，「鄭習會」尚無明確消息

「去政治化是雙方智庫對接討論的共識。」蕭旭岑說明稱，此次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」。

蕭旭岑表示，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括馬前總統任內簽署了23項協議，包括ECFA在內，迄今民進黨政府完全照單全收。

蕭旭岑強調，這證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。

兩岸智庫交流會議將由蕭旭岑與國台辦主任宋濤共同主持，聚焦氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展等民生議題。

針對媒體詢問是否可能與中國國家領導人習近平見面一事，蕭旭岑則稱，他們是客人，客隨主便，「尊重大陸相關的安排。」

李鴻源指出，這次論壇定位為兩岸在國計民生方面非常關鍵的一步，透過雙方的良性交流，希望讓台灣的旅遊及其他產業受益，也希望透過互相瞭解，創造雙贏機制，讓兩岸和平相處，達到像過去國民黨執政時的良性互動。

李鴻源強調，這只是第一步，希望大家有一定的共識與瞭解後，再來慢慢談在AI、能源、防災、觀光旅遊等部分要如何交流，相信這只起個頭，後面會有一系列比較實質的工作。

