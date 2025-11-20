反擊《經濟學人》匯率說 經長龔明鑫：我們沒有病

經濟部長龔明鑫表示，台灣經濟好不是單靠匯率。（本刊資料照）

經濟部長龔明鑫今（20）日出席立法院經濟委員會，被問到先前有外國媒體報導「台灣病」，他重申「我們沒有病」。至於立委追問核二、核三廠的重啟現況評估報告，他說，審查最快要等12月初才會簽核啟動，且先前的電力評估報告未納入超級電腦等算力需求，會滾動檢討。

龔明鑫前一日出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」時提到，「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」，也建議《經濟學人》應該去關心中國問題，向全世界低價傾銷產品，在國際市場製造混亂。

而今日被問到相關問題時，砲火略為收斂，他舉例，很多政府沒有辦法用單一的匯率當作工具，來達成某個政策目標，對台灣來講，近十年來經濟表現優異的原因，基本上跟匯率的關係不大。

龔明鑫表示，從2018年開始，因為川普1.0政策，美中貿易戰開始，台灣因台商回台、投資台灣三大方案啟動，紮實我們的經濟實力，第二階段是covid-19疫情時，因為人跟人的接觸受到阻礙，變成數位的運用跟需求大幅增加，奠定半導體發展基礎，最近台灣表現好則是因為AI時代的來臨，當然也是因為我們半導體發展給予助力。

「說老實話，這些跟匯率的高低關係並不大，」龔明鑫表示，台灣的表現好是因為在很多國際情勢變動下，我們大家努力因應的結果，這樣的成績是許多國家稱讚的好標竿跟榜樣，「我們沒有病。」

而對於台積電資料外洩疑雲，龔明鑫表示沒有新進度，要配合高檢署的調查，我們也會盡量提供證據，並給予台積電所需的協助。

龔明鑫說，之前的確有擔心營業秘密法因為是告訴乃論、可能保護不夠，所以要把這些核心技術提升到是國安法的層次，就會是公訴，位階可以提高。

至於對產業的影響，龔明鑫說，初步看起來，台灣的半導體生態體系在這40多年來是非常紮實且完整的，是否會因某一個人、拿走某些資料就被破壞，看起來是沒有那麼簡單，但我們會密切注意跟觀察。

也有立委擔憂台灣的電力是否能支撐接下來的AI算力所需，國發會主委葉俊顯和龔明鑫坦言先前的提出的2032年電力評估報告，沒有納入新建超級電腦和算力的需求，滾動檢討，會盡快加入評估。

