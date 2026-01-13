反擊「綠師」造謠 羅智強：國防部打臉經民連、修法僅影響50眷戶

照片來源：國民黨立法院黨團

國民黨立委羅智強提出的《國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案》，今（13）日在立法院進行朝野協商時，遭「台灣經濟民主連合」批評「劫貧濟富」。羅智強反擊，指出他推動的修法，被某些造謠人士抹黑成「幫富翁蓋房子」，但國防部今天在協商中重申，修法「只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響」，是重重打臉造謠者。

羅智強提到，不管在會議或公開協商時，國防部已多次指出，他的修法若通過，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響。他揶揄：「民進黨造謠側翼們說，包括大安、成功許多國宅，都會要政府免費重建，請問是夢到的嗎？」

羅智強表示，造謠團體稱修法會幫坐擁大安區精華地段的人，像是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等，進行免費房屋重建，投入國家大量資源，但今天協商時，他一個一個唸給國防部聽，國防部斷然回答不包括。

「本次《眷改條例修法》就只有慈仁八村50戶適用，根本沒有全台灣國宅適用免費改建這件事。」羅智強批評，當有些人連造謠都不做功課，律師變「綠師」，只是讓人看笑話，只能說「人不要臉、天地都怕」，請問這些造謠者，現在國防部打臉了，要不要道歉？

提到國防部打臉造謠者之外，羅智強也說明，他的修法若通過，慈仁八村不用再改建，原因是，15年前是因為國防部的疏失，讓慈仁八村的合法眷戶無法入住已改好的萬隆新舍；房子已經早就花5億蓋好了、閒置至今15年，每年政府要花1200萬元維護管理，若現在慈仁八村可以搬遷，並沒有房舍因此需要花費經費改建。

羅智強指出，慈仁八村是國防部犯錯的歷史共業，而眷改條例在12月31日立法院黨團協商中，民進黨立委、國防部官員也都有共識，認為慈仁八村是歷史共業，應要解決問題，當時民進黨立委還稱他的提案「立意良善」、「照顧軍眷美意大家給予肯定」，這些直播都在網路上公開可查。

羅智強強調，他的修法是帶來「四贏」，解決歷史共業，還慈仁八村眷戶公道；國防部都承認疏失，導致慈仁八村不能搬入新舍，不是眷戶疏失，為何要眷戶承擔？

談到閒置在萬隆的新眷舍，羅智強說，蓋的時候花了5億，現每年國家要花1200萬管理維護費，空了15年，光管理費就已花了2億多，之前也被審計部糾正過；若不解決，未來這就是財務無底洞，修法是幫政府填平無底洞。

羅智強進一步表示，慈仁八村50戶遷過去後，現址可用為國防部規劃需要的職務宿舍，不僅新舍不用花1200萬養蚊子，還能利用原址，達到活用資產，而非年年缺失。最後根據法規，眷戶若要搬過去新舍，要負擔一定比例經費，所以政府花出去的5億建造費中，眷戶要再自付約1億，挹注給國庫。

羅智強表示，他跟國防部協商此案2年，早就提出若解決慈仁八村問題，可以解決共業、填平黑洞、活用資產、挹注國庫。他也多次表態，如果不用修法政府就有解決辦法，自己也不堅持修法。

「國防部直到上週開會時也都還說，找不出方法，只能修法。」羅智強表示，因此他提案修法解決「四輸」，創造「四贏」，不僅沒有弊端、沒有要幫富翁蓋房子、沒有要改建，更能照顧眷戶、活用資產、福國利民、挹注國庫。

羅智強強調，這件事情完全證明，民進黨根本不在意治理，政府的疏失，寧願硬拗。他批評，側翼、「綠師」明知國防部都說法條不適用，也要造謠，滿腦子想政治攻防，目的就是弱化在野監督能量，連帶讓民眾公共事務上的權益被犧牲。

