反擊「被清大解聘」說 翁曉玲怒斥媒體未查證：我主聘還在、沒被fire！

國民黨立委翁曉玲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國立清華大學證實，原隸屬該校通識教育中心的國民黨不分區立委翁曉玲，已不再與科技法律研究所合聘，引起外界聯想是否因政治爭議遭學校「切割」。對此，國民黨立委翁曉玲今（12）日受訪澄清，強調並非被解聘，而是因工作繁忙未續與副聘單位合作，主聘仍在清大通識教育中心。

立法院司法及法制委員會今日排審「少年事件處理法部分條文修正草案」，翁曉玲於會前接受媒體聯訪。

翁曉玲表示：「昨天的三立、民視、自由時報等等一些綠媒，確實是對於我在清大科法所沒有合聘這件事情做些報導。但是我要講的是，我在清大總共有兩個系所一起合聘，科法所只是我的副聘單位，我的主聘是在清大通識教育中心。」

廣告 廣告

她說，因擔任立委後分身乏術，「我一個人要做三份工作，坦白說，對我來講非常吃力，所以我其實現在大概就是維持一年，為學校開一門課。因為我的主聘是在通識中心，所以我當然還是以在通識，然後以大學部的學生開課為主。」

翁曉玲批評媒體誤導，「並不是像綠媒說的，好像我被清大解聘了，我只是沒開課，就被形容成是被解聘。我想，這個對於很多的電視新聞報導來講，像這樣子的一個不實的訊息，好歹也要自己出出功課，查證一下。」

她也強調，目前開課屬義務性質，「我現在回清大開課，我都是義務性開課，我沒有領任何一毛鐘點費。」由於立法院工作繁重，她表示，「在這麼沉重的情況之下，那當然我要做些取捨，我也沒有辦法說在不同的系所同時開課。」

翁曉玲最後說：「可以去問問看清大，我到底有沒有被fire掉？我只是沒有在清大科法所合聘，也沒有在那裡開課了。那麼，這個當然也是因為之後，我也沒有時間去那裡開課，所以從系所的角度，他們做一些安排，對我來說，其實無傷大雅。」她補充，「我並不是那麼有足夠的時間去另外所屬的系所再開課。」

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美參院通過結束政府關門法案！川普高喊｢重大勝利｣：重啟國家運作

鳳凰高低層分離減弱變瘦！鄭明典提醒仍有風雨威脅：颱風環流還在