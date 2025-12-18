反擊「走路工」指控！李宇翔秀不起訴書 洪孟楷：沒做就是沒有

新北市議員李宇翔18日於社群平台個人專頁上發文，針對日前因揭露立委洪孟楷在反惡罷活動中違法動員發放「500元走路工」遭提告，在收到地檢署不起訴書後發文感謝法院還他清白。（市議員李宇翔服務處提供／吳嘉億新北傳真）

民進黨新北市議員李宇翔今（18）日於社群平台上發文，指出因揭露國民黨立委洪孟楷先前在全台發起的罷免藍委中的反惡罷活動中，違法動員發放「500元走路工」遭提告，在收到地檢署「不起訴書」後感謝法院還他清白，強調自己所言內容清楚、確有其事，絕非捏造，要求國民黨與洪孟楷公開向社會大眾道歉。對此，洪孟楷回應，不起訴書內容證明跟他並沒有關係，強調沒做的事情就是沒有，最後結果是國人站出來投下不同意，展現對執政黨發起惡罷的態度。

廣告 廣告

李宇翔文中提到，根據不起訴書內容，提到確實有位淡水宮廟張姓主委，協助洪孟楷動員參加造勢活動；並要求受邀者再找人參加，明確提及「每人500元」，作為油錢、餐費，所以地檢署才會認定，在造勢活動舉辦前，即有宮廟相關人員以「參與可獲500元」進行動員。

李宇翔重申「事實擺在眼前」，要求國民黨與洪孟楷公開向社會大眾道歉，強調這種行為敗壞選風、動員走路工，卻還能在媒體前臉不紅氣不喘地撒謊否認，難怪台灣詐騙問題層出不窮；談到支持洪孟楷所提鞭刑嚴懲詐騙犯主張，但對於地檢署不起訴結論，認為洪孟楷也該接受最嚴格的鞭刑，強調相信社會自有公評。

洪孟楷表示，刻意拿未經查證訊息影射藍營立委，就是故意讓人不當連結、進而企圖影響結果。好在公道自在人心，並沒有讓此陰謀得逞；強調國人站出來投下不同意，就是展現出對於執政黨發起惡罷的態度。

洪孟楷重申，選舉期間僅懇請支持者努力拉票、催票、投票，但絕對嚴禁任何違反法律的事，這是原則、也是堅持，自始至終不曾改變。

【看原文連結】