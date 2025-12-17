反擊「金元外交」指控 外交部：宏都拉斯困境證明中國才是毒藥

外交部強調「榮邦計畫」在於互利共榮。（資料畫面）

針對中國外交部日前在記者會中指稱台灣濫施「金元外交」，外交部今（17日）發表嚴正聲明駁斥，痛批北京當局以不實言論惡意污衊，試圖誤導國際社會，並嚴厲譴責其「無恥謬論」。外交部強調，台灣推動的「榮邦計畫」是基於互利共榮，而非中國那種包裹糖衣的「華麗毒藥」。

外交部表示，自部長林佳龍去年5月就任以來，便秉持總合外交精神推動「榮邦計畫」，該計畫的核心是結合台灣的優勢產業，協助友邦強化自主發展能力與產業競爭力，而非一次性的資源投入或金錢補貼，相關成果廣獲各友邦與理念相近國家人民及政府的肯定和讚賞，經得起國際檢驗。

外交部強調，所有計畫均在公開、透明的機制下推動，目的是建立制度化的夥伴關係，這種以價值為本、深耕人民福祉的合作模式，絕非長期以威權思維、心胸狹隘操作對外關係的中國所能理解。

外交部在聲明中特別點名宏都拉斯，反諷中國才是真正濫施「金元外交」的一方。外交部指出，中國過去以虛假謊言誘使宏國外交轉向，但建交後實際結果卻證明，包含宏都拉斯在內的相關國家，非但未能獲得中方兌現建交承諾、得到預期的經濟利益，反而先面臨產業急遽崩潰、大量人口失業，以及雙邊貿易嚴重失衡的惡果衝擊，進而導致這些國家政府與人民對中國的不滿。外交部認為，此次宏都拉斯大選結果，已徹底戳破中國所謂「建交帶來巨大福祉」的謊言，證明北京的目的僅在於壓縮台灣國際空間，全然無意協助宏國發展。

外交部呼籲國際社會與前友邦務必認清事實，北京當局的「合作」往往是「包裹糖衣的毒藥」，台灣將持續秉持善意與責任，與世界各國深化民主夥伴關係。外交部長林佳龍日前也公開表示，台灣是以「真心誠意」建構長期信任，「而非一時的買賣關係」，正式向北京的統戰敘事發出挑戰。





