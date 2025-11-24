反擊AI假影片！王世堅自曝赴陸3原則：我會是「最後一個」

因質詢片段被改編成歌「沒出息」而在兩岸爆紅的民進黨立委王世堅，近日被AI偽造赴中國大陸拍片，他除了在臉書嚴正駁斥，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃」，昨（23日）出席活動也現身表示自身立場，「我王世堅會是最後一個」踏上中國大陸的台灣人！他並提出3個原則，認為兩岸才可能有善意的交流。

王世堅22日晚間在臉書發文強調，自己不用抖音及YouTube ，也從來沒有在這2個社交軟體上傳過任何影片！近日有不肖人士利用AI影片偽造他的聲音，聲稱前往中國大陸，因此嚴正澄清「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」

而王世堅昨（23日）也現身接受媒體聯訪直言，這（行為）是很惡劣，自己出生於受政治迫害家庭，長年以來對政治無所求，只是盡一己之力來為台灣的民主化、本土化來作為，自己的政治態度、立場與，還有長年以來信奉的政治理想，跟現在（大陸）所期望的是不同的。

王世堅續指，自己認為有3個原則，在3個原則堅持之下，台灣跟中國大陸交流是可以的，第一，不是地方對中央交流，雙方是平等對等之下交流；第二，不是黨對黨之間的談判交流，未來關係走向是台灣2300萬人民決定，不是任何單一政黨能夠決定；第三，不能在中共拿刀子架在我們脖子上，被逼迫交流談判；他說，堅持這3個原則去跟中國大陸做經濟文化交流是可以的。

王世堅還說，像現在中共對台各種軍事恫嚇，在這種情況下，當然不能有什麼善意交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人！」

