反攻中國成功？王世堅「從從容容游刃有餘」登共艦 國防部：認知作戰

記者詹宜庭／台北報導

顧立雄表示，中國試圖進行認知作戰，但這樣的認知作戰並不會成功。（資料圖／記者楊士誼攝影）

中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航展開遠海綜合實習，航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」等大字，引發熱議。對此，國防部長顧立雄今（19日）表示，中國試圖進行認知作戰，但這樣的認知作戰並不會成功。中國軍方高層不斷被整肅、接連「被消失」，相比之下，「我們生活在民主社會的台灣，顯得更從從容容」。

廣告 廣告

中共解放軍海軍989編隊15日搭載2100餘名軍校學員和官兵自山東青島軍港啟航，展開遠海綜合實習。在航渡期間，來自海軍工程大學、海軍航空大學的軍校學員在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」，並釋出相關空拍照。

顧立雄表示，中國確實試圖進行認知作戰，但這樣的認知作戰並不會成功。中國軍方高層不斷被整肅、接連「被消失」，相比之下，我們生活在民主社會的臺灣，顯得更從從容容。

更多三立新聞網報導

被點名選桃園市長！王世堅笑回立院很光榮：為國家做事可以寫到族譜了

共艦現金句！軍校生排字「從從容容」 王世堅：台灣跟中國難得有共識

王世堅金句「登上」解放軍軍艦！軍校生遠海實習 拿民進黨立委名言打氣

傳點名陳建仁選北市長？吳沛憶開2條件：越多人討論越好，找出最強人選

