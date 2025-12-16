反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝

政治中心／綜合報導



當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。





反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」規模如國際智庫 背後動機一次看

前總統蔡英文傳出在健保署內的卸任辦公室中，低調運作一個「準智庫級」的公共政策讀書會。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告





前總統蔡英文在卸任超過1年半後，傳出她這幾個月來動作頻頻，根據《鏡週刊》報導，蔡英文在10月初發文，宣布重新啟動她於2012年創刊的「想想論壇」，透露在擔任總統期間，深刻體會到「在政治和政策之間，必須有所平衡」，強調「想想論壇」是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台，目的在於「用政策嘗試說服，用共識化解政治」。

反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」規模如國際智庫 背後動機一次看

蔡英文強調重啟「想想論壇」目的在於「用政策嘗試說服，用共識化解政治」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）





至於這個讀書會用意何在？其實自綠營在大罷免中受挫後，蔡英文在便開始在健保署的卸任辦公室內運籌這個公共政策讀書會，且該讀書會可說是「準智庫級」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還幾乎都由蔡英文本人親自主持，每月至少開2次會，固定參與者大約10多人，將一同深入探討印太地區的政經戰略及國內重大施政議題。

反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」規模如國際智庫 背後動機一次看

該讀書會不僅邀請請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還幾乎都由蔡英文親自主持。（圖／翻攝「想想論壇」官網）





對此，有綠營人士認為，由於蔡英文不僅是前總統，還是總統選舉中獲得最高票紀錄的保持人，找來這麼多學者，加上其運作模式，已經如同國外重要智庫的規模，猜測她打算在現今這個政治過度失焦的時刻中，打造一座「最具權威、有執政經驗與社會信賴度的第二軌政策智庫」，藉此來開啟政府與民間的政策橋梁，重現她在文章中所寫下的「期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步」，讓政策回歸到理性、專業。





原文出處：反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」規模如國際智庫 背後動機一次看

更多民視新聞報導

2026新北市長藍白誰出線？吳子嘉點名這1人輸很多

「助理費除罪化」寫手竟是傅崐萁助理！辦公室回應了

陳玉珍「助理費除罪化」掀國民黨內亂！懶人包一次看

