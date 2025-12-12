反政府擬修勞動法 葡萄牙工會發動近年最大規模罷工

葡萄牙兩大工會12月11日聯手發動大規模罷工，響應民眾在首都里斯本街頭示威。路透社



因反對政府規劃中的勞動法改革，葡萄牙兩大工會11日聯手發動據信是10多年來規模最大的一波罷工，全國交通運輸大受影響，醫院取消門診，學校停課，垃圾無人清運。

葡萄牙兩大工會12月11日聯手發動大規模罷工，響應者在國會外示威，圖為一名女子舉著畫有康乃馨的紙板，象徵1974年康乃馨革命。美聯社

美聯社報導，葡萄牙首都里斯本市中心異常冷清，行人稀少，車流量明顯低於尋常的週間。部分民眾加入罷工，另一些人則選擇在家工作，以避開交通中斷導致的通勤問題。

在里斯本國際機場，因機師、空服員與行李搬運員罷工，數十個航班被取消。機場雖維持開放，但沒有什麼人。

國籍航空葡萄牙航空（TAP Air Portugal）僅執飛原定283架次航班中的63班，符合法律要求的最低服務水準。葡航事前已警示旅客罷工一事，並提供改搭其他航班的協助。

葡萄牙全國各地的鐵路與公車也僅維持最低班次營運。里斯本地鐵表示，列車運行自11日晚間11點起全面暫停，預計13日清晨才會恢復。

葡萄牙兩大工會12月11日聯手發動大規模罷工，首都里斯本地鐵暫停營運，售票窗口拉下鐵門。路透社

民間企業同樣受到罷工影響，製造業與物流配送公司通報有員工集體停工，里斯本一些商店閉門未營業。

這是自2013年以來，葡萄牙總工會（General Workers’ Union）與葡萄牙總工會—全國工團（General Confederation of Portuguese Workers）等兩大工會，首度聯手旗下分支組織一同行動。

代表近100萬名葡萄牙勞工的這兩大工會表示，相關改革將剝奪勞工既有權益。葡萄牙政府則主張，改革將有助提升經濟彈性並刺激成長。

工會指控，政府欲推動的改革，將使得企業能更輕喝解雇員工，在多種行業否定罷工權，甚至限制女性勞工哺乳休息權，從現行的不設期限，限縮為僅適用於嬰兒出生後的頭兩年。

內閣內閣事務部長阿馬洛（António Leitão Amaro）表示，罷工對民間部門影響不大，表示「大多數葡萄牙人仍在工作」。

不過，11日下午發動街頭遊行的工會則宣稱罷工成功。

葡萄牙總工會—全國工團秘書長奧利維拉（Tiago Oliveira）指出，「我們看到勞工要求政府撤回這套勞動改革方案」，並稱這場罷工「充分顯示政府對勞工的攻擊，以及勞工的回應」。

葡萄牙是歐盟中最小經濟體之一，勞工薪資水準也是27個成員國後段班。

根據葡萄牙國家統計局，葡萄牙稅前平均月薪約為1600歐元（約5萬8615元台幣），而有數十萬名勞工每月僅有最低工資的稅前870歐元（約3萬1867元台幣）。

葡萄牙民眾正同時經歷住房與生活成本危機。房價高漲，通膨率則維持在略高於2%的水準。

葡萄牙兩大工會12月11日聯手發動大規模罷工，響應者在國會外示威，圖為一名女子舉著「打倒惡劣的生活條件」標語。美聯社

歐盟執委會預估，葡萄牙今年國內生產毛額（GDP）成長率約為2%，高於歐盟平均的1.4%；失業率低於6%，大致與歐盟平均值相當。

葡萄牙中間偏右的社會民主黨籍總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）形容這場罷工「毫無意義」，認為在國家經濟表現良好的情況下不具正當性。

