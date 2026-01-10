反政府示威傳60死...川普：伊朗麻煩大了 哈米尼控示威者是為取悅川普

伊朗動亂再度升級，包括首都德黑蘭在內，民眾持續湧上街頭美國總統川普直言「伊朗麻煩大了」，更放話如果伊朗政府殺害平民，美國將介入給予迎頭痛擊。外媒分析，伊朗不僅實施全國斷網，官媒還將示威者列為恐怖分子，為大規模鎮壓埋下伏筆。

伊朗首都德黑蘭街頭陷入火海，汽車被燒到只剩骨架，不滿通膨高升、貨幣重貶，示威者過去兩週持續湧上街頭，民眾生活困頓，反政府示威遍地開花。9號深夜，包括德黑蘭跟第二大城馬什哈德，多地都有示威者在街頭縱火。

美國總統川普直言「伊朗麻煩大了」，人民開始接管某幾個城市，但也再度強調美方正密界關注局勢，如果伊朗政府殺害示威者，美國將介入給予迎頭痛擊。

川普直言「伊朗麻煩大了」，強調伊朗政府殺害示威者，美國將出手。圖／CNN、美聯社 、路透社

不過伊朗態度依舊強硬，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）8號發表全國談話，指控示威者大搞破壞，只是為了取悅川普。伊朗巴勒維前朝王子則持續透過社群媒體鼓舞示威者，並呼籲川普介入，協助伊朗人民。

根據非政府組織統計，過去兩週伊朗有至少62名示威者死亡，其中9人未滿18歲；網路監測組織表示，伊朗7號晚間起實施全國網路封鎖，國際電話同樣難以接通，形同跟外界隔絕。伊朗官媒也持續播放暴動的畫面，並將示威者列為恐怖分子，外媒分析，種種操作都為暴力鎮壓埋下伏筆。

