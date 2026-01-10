反政府示威滿2週 無視川普威脅、伊朗暗示繼續鎮壓「絕不屈服」

伊朗官方電視台1月9日播放的畫面顯示，西北部占詹市發生反政府示威，抗議群眾夜間放火焚燒車輛。美聯社



伊朗反政府示威將滿2週，不但擴散至全國各地，且益發激烈。兩間當地醫院表示，因湧入過多傷患已不堪負荷。美國與伊朗官員繼續隔空叫陣，德黑蘭當局暗示將鎮壓抗議群眾，絕不寬貸。

美聯社報導，這場因抗議經濟凋敝的示威於上月28日爆發，迄今至少已造成65人死亡，超過2300人被捕，規模與傷亡已超過2022年因聲援女子艾米尼的「頭巾示威」。

伊朗首都德黑蘭街頭，1月9日晚間出現反政府示威群眾。美聯社

英國廣播公司（BBC）報導，一名醫師表示，德黑蘭一家眼科醫院已進入危機模式。BBC也收到另一家醫院醫護人員的訊息，稱院內沒有足夠的外科醫生來應對大量湧入的病患。

美國總統川普稱伊朗正處於「大麻煩」中，隔空警告德黑蘭當局「你們最好不要開始開槍，因為我們也會開始開槍」。

美國國務卿魯比歐10日凌晨在X平台上貼文稱：「美國支持勇敢的伊朗人民。」

伊領最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）無視川普威脅，暗示即將採取鎮壓行動。他在9日的電視談話中強硬地表示：「伊斯蘭共和國是因為數十萬名光榮人民的鮮血獲得政權，它絕不會向否認這一點的人屈服。」

伊朗在致聯合國安理會的一封信中，指責美國將示威活動轉向其所謂的「暴力顛覆行為與廣泛的破壞活動」。

路透社報導，伊朗革命衛隊（IRGC）10日警告，表示維護安全是「紅線」，軍方誓言保護公共財產，同時間宗教機構加大鎮壓抗議活動的力道。

革命衛隊的情報部門表示，不會容忍這些「恐怖行為」，並誓言將繼續其行動，「直到完全擊敗敵人的計畫」。

BBC與大多數其他國際新聞機構被禁止在伊朗境內進行報導，且伊朗全國網路8日晚間起幾乎中斷，導致獲取與核實資訊變得困難。伊朗目前仍是斷網狀態。

一名伊朗醫師9日晚間透過星鏈（Starlink）衛星網路與BBC聯繫表示，德黑蘭的主要眼科中心法拉比醫院（Farabi Hospital）已進入危機模式，急診服務不堪負荷。

據稱，非緊急住院與手術已經暫停，人員被召回處理緊急個案。

BBC於8日收到來自西南部城市希拉茲（Shiraz）一家醫院醫護人員的影音訊息。醫護人員表示，大量傷患被送入醫院，且沒有足夠的外科醫生應對，據稱許多傷者的頭部與眼睛都有槍傷。

根據總部位於美國的「伊朗人權維護者通訊社」（HRANA）數據，自12月28日示威爆發以來，至少有50名示威者與15名安全人員喪生，超過2311人被捕。總部位於挪威的伊朗人權組織（IHRNGO）則表示，至少51名示威者喪生，其中包括9名兒童。

BBC波斯語頻道已與其中22名死者的家屬進行交談，並確認其身分。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）表示，聯合國對生命的損失感到非常不安。他說：「世界上任何地方的人民都有和平示威的權利，政府有責任保護這項權利，並確保這項權利受到尊重。」

法國總統馬克宏、英國首相施凱爾與德國總理梅爾茨發表聯合聲明稱：「伊朗當局有責任保護自己的人民，且必須允許言論自由與和平集會，而不必擔心遭到報復。」

伊朗末代國王巴勒維之子芮沙（Reza Pahlavi）形容9日的示威是「偉大的」，並敦促伊朗人在週末舉行進一步的針對性示威。

旅居美國的芮沙巴勒維在社群媒體的影片訊息中說：「我們的目標不再只是走上街頭，目標是準備奪取並守住市中心。」芮沙巴勒維還表示他正準備返國。

