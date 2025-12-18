反日喊假的！中國大媽羽田機場狂占20座位 瘋罵台遊客「台灣是中國的」

中國女子在羽田機場大罵台灣遊客。（翻攝自X）

中國因高市早苗「台灣有事」言論，呼籲中國人不要前往日本旅遊，還祭出一連串制裁措施，可惜多數中國人仍是「反日是口號，旅日是生活」。網友Bin Xie在X分享影片揭露，一名中國女子在東京羽田機場，不知何故與台灣遊客發生爭執，囂張大嗆「台灣是中國的」，聽到台灣遊客以日語跟到場警察說明情況，又抓狂痛罵：「說狗語啊？說人話！」潑辣態度引起台日網友反感。

影片裡中國女子大聲喧嘩：「台灣是中國的！你搞清楚政策，出門在外，你把政策搞清楚了再出門。」在她身旁的另外兩名女子也不時加入叫囂，台灣遊客則冷靜用日語跟到場警察說明情況，沒想到更加激怒中國女子，讓她怒嗆：「說什麼？說人話！說狗語啊？說人話！」但大家對她不予理會。

事後有網友進一步還原事發經過，指出當天衝突疑似是中國遊客長時間占用大量座位，5人卻占用將近20個座位，影響他人使用需求才爆發衝突；相關畫面在社群瘋傳，日本網友大多支持態度較低調的台灣遊客，尤其得知中國女子將日語說成「狗語」，更是反感，認為機場應採取強硬作為，將相關人士請離，甚至寫下「我們不歡迎中國人」。





