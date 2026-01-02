反日情緒再延燒 蘇州動漫展男子COS《我的英雄學院》角色被押出場

2026年1月1日，一名男子在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。取自X／李老師不是你老師



日本首高市早苗去年11月7日的「台灣有事」國會答詢發言，引發中國以一連串動作反制日本，迄今餘波未平。1月1日在蘇州一場動漫展上，一名男子扮演日本知名動畫《我的英雄學院》的角色，竟遭其他扮裝者反制，最後被多名保安押出場。

根據X平台知名帳號「李老師不是你老師」發布的訊息，一場名為「Good Jump ACG新春年會」的動漫展1日在蘇州市登場。一名男子扮裝為《我的英雄學院》角色現身場內，立刻遭到反制。

他被數名保安包圍脫下假髮與外套後，又戴上紅軍帽向圍觀民眾行軍禮，引發一名Coser（角色扮演者）衝上前動粗，把他推倒在地。

影片顯示，這名男子隨後被數名保安押出場，仍在會場外未離去。多名保安又趨前要把他帶走，該名男子最後成功逃脫。

《我的英雄學院》中的反派角色取名「志賀丸太」，被認為是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，在中國遭到全面抵制。其後，只要在中國Cos英雄學院角色，都被稱為「櫃子」而遭反制。「櫃子」即「鬼子」的諧音，中國網友用於指涉日本動漫辱華角色。

中央社報導，中共黨媒《學習時報》2日還在二版刊出題為〈警惕日本軍國主義在文體領域的滲透〉的文章，點名張本智和等人，引發社群關注。

文章稱，一段時期以來，日本文體界接連出現「夾帶軍國主義元素」的行為。在體育領域，足球運動員三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影、桌球運動員張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社；在文藝領域，偶像團體Snow Man在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀，動漫、電競等作品中屢次出現「旭日旗」、「731部隊」等象徵符號。

文章宣稱，這些行為並非孤例，而是「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史的具體表現」。此類行徑不僅嚴重傷害受害國民眾感情，也對地區和平穩定構成現實的威脅，國際社會必須予以高度警惕並採取必要措施加以應對。

中國裔的張本智和去年在WTT桌球年終總決賽封王前，受訪時引用日相高市早苗名言「絕對、絕對、絕對、絕對、絕對，我一定會贏的」，引起部分中國民眾不滿。他上月赴中國出賽時遭中國球迷大吼狂噓，但仍贏得比賽，賽後還將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應，更引來現場球迷大罵。

出生於日本的張本智和原名張智和，父母都是前中國桌球國手，但他已於2014年選擇歸化日本並改姓張本，後續以日籍身分代表日本參賽。

