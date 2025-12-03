反日情緒高漲！至少30日藝人活動被中斷 中國哈日族憂刻意煽動盲目仇視

編譯林浩博／綜合報導

中日關係緊張，中國的哈日族慘成苦主。許多日本藝人演唱會無預警取消，想看的日本電影的上映變得遙遙無期，想穿和服去動漫展，竟也成了攸關安危之事。負責承辦交流活動的廠商，更是叫苦連天，就怕時間一久，公司難以支撐下去。

日本天后濱崎步，受中日緊張影響，在上海的演唱會突遭取消。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

30名藝人在中活動突喊停

CNN統計中國各大主要城市主辦方的公告，發現近期幾天，包括天后濱崎步在內，至少30名日本演戲人員在當地的演唱會、粉絲見面會突遭取消。

濱崎步原本預計11月29日舉行的上海演唱會，在最後一刻突被喊卡。但天后不愧是天后，她依舊堅持在空蕩蕩的觀眾席前完成表演，並將之錄成影片PO在自己的IG帳號，向粉絲致歉。據濱崎步稍早的貼文，是工作人員於演出前一天突然收到取消的通知。

兩名不同活動的主辦方也向CNN透露，演出即將開始的幾小時前，警方突然闖入，施加嚴苛條件讓演出無法進行，甚至是毫無理由地要求活動喊卡。

動畫《航海王》主題曲的演唱者大槻真希，11月28日在上海演出到一半，麥克風突遭兩名工作人員奪走，她自己也被強行帶下舞台。相關影像在社群媒體瘋傳，當中大槻真希的反應可說是不知所措，網友們怒批此事件「粗魯」、「缺乏契約精神」。事後大槻真希的官網公告，由於「不可抗力」因素，演出取消。

「傷害中國人民感情」

官媒《中國電影報》報導，部分因為「中國觀眾的感情」，發行商暫緩了多部日本電影在中國的上映。報導大言不慚地說：「日方的挑釁性言論，勢必會影響中國觀眾對日本影片的觀感。」

中國官方並未否認，大批日本相關活動的取消，與中日緊張相關。

中國外交部發言人毛寧11月25日於記者會上，被問及近期日本電影與日籍藝人演唱會的取消。毛寧並未澄清這些舉動背後的性質，但她重申，日本首相高市早苗的涉台「錯誤」言論，「嚴重傷害了中國人民的感情，惡化了中日交流的氛圍」。

中國堅持高市撤回言論，不過，高市稱她這是基於「假設」的說法，只是未來會避免在國會再有類似言論。

《鬼滅之刃》逃過一劫

活動被取消的浪潮，已引發中國數以百萬計哈日族的不安。回想風波之前的10月，日本玩具商「General Products 」所舉辦的「Wonder Festival」，於今年首度踏出海外，來到上海，短短兩天就吸引了12萬人參觀，成為中國最大玩具展之一。展覽的首日門票一開賣，才4分鐘就完售，可見受歡迎的程度。

但如今北京與高市在撤回言論方面，互不相讓。中國哈日族憂心，兩國的風波遲遲不見盡頭，自己的娛樂消費會受到多麼大的衝擊。

一名37歲的日本流行音樂粉絲，本來買好的上海演唱會門票被迫作廢，他無奈地說：「我只希望官方限制日本娛樂的政策，是以理性在處理，而不是讓我們這些中國小老百姓成為首批受害者。」、「他們不該利用輿論，刻意煽動中國人民盲目仇視日本。」

也有日本的文化出口暫時逃過了一劫。《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於11月14日在中國上映，就在北京暫停日本電影上映審批的三天之前，而截至目前，也尚未從電影院下檔。根據中國線上門票平台「貓眼」，該部電影成為今年在中國第二賣座的進口片，票房超過6.3億人民幣。

穿和服恐危及安全

2012年日本政府買下雙方有主權爭議的釣魚台列嶼，就曾引發中國的反日示威浪潮，各大城市上萬人上街抗議，以暴力鎖定日資企業。雖然如今因中國官方對維穩的執著，類似了上街狂潮不大可能重演，但在官媒批鬥日本的加持下，社群媒體的民族狂熱情緒正在升溫。

中國廣大的年輕哈日族因此再度備受壓力，有一名年僅18歲、熱愛日本動漫與變裝的當地網友，就在小紅書平台詢問，穿著和服參加動漫展是否安全，而最終她因「不合適」的理由，放棄了穿著他那價值2000人民幣和服參展的計畫。

除了消費者，這波取消潮受傷最慘的，恐怕是辦理活動的廠商。一家在南京的業者直言，他們負責安排日本藝人來中國的機票與住宿，但活動的取消害他們損失了1萬人民幣之多。業者坦言：「若演變成如同對南韓的全面禁娛令，我們許多的業務運作會受影響。」

也有上海的德國業者說，他被迫取消了六場有日本藝人的演唱會，都是他們經過辛苦爭取得來：「中日之間有問題，我猜中國想藉機展現自己對日本經濟的重要性。但真正受傷害的，是我們這些人。」

