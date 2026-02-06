反映台灣人不希望發生戰爭 蕭旭岑：王滬寧表示大陸領導人也盼台海和

國民黨副主席蕭旭岑前天在北京會見大陸全國政協主席王滬寧。國民黨提供



國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」落幕，國民黨副主席蕭旭岑今表示，前天會見大陸全國政協主席王滬寧時，有當面表達台灣人民心聲，不希望台海發生戰爭，希望用和平方式解決爭端。

蕭旭岑也透露，當下王滬寧也很慎重地告訴他，「大陸這幾個領導人都想法一致，就是希望台海和平，這是他們最高目標」。

蕭旭岑表示，「很多綠的來靠背我說有沒有去講軍機繞台」，但我們講的就是「台灣人不要衝突戰爭」這個問題，也獲得善意回應，試問外界對此行有聽到一國兩制或武統台灣？

蕭旭岑說，論壇過後，大陸的回應就是立即開放上海與福建人士能到金馬自由行，而這只是第一步，未來若有更多交流或開放陸客來台，氣氛還會像現在這麼緊張？

蕭旭岑也呼籲，總統賴清德即使有意識形態，也不要阻擋兩岸民間交流；賴政府應解除大陸人士來台限制，現在還在用疫情時期所有匪夷所思的嚴格標準控制陸人來台，用專案審查方式卡關。

蕭旭岑質疑，呼籲今天大陸願意開放上海、福建陸客來台，賴政府為何這麼害怕、要技術阻擋？要扼殺所有縣市觀光產業？應該展現泱泱風度歡迎

至於鄭習會是否確定，蕭旭岑回應，「春江水暖鴨先知」，而「我就是鴨」，如今論壇有具體成果，有冬去春暖味道，就是很重要的開始。

