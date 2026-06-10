反映市民聲音遭殷瑋開直播回擊 沈伯洋嘆：北市府回應永遠如此高傲

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴社子市場掃街拜票。李政龍攝



台北市長選戰逐漸升溫，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋近日陸續針對市場動線、登山路網、校園霸凌與公務員減壓等議題提出主張，台北市政府也頻頻回應反擊。對於北市研考會主委殷瑋近來開直播、發布影片回應其發言，沈伯洋今（6/10）日表示，民主社會中政務人員針對政見攻防並無不可，但讓他難過的是，市府面對攤商、山友、第一線教師與基層公務員的聲音，回應卻「永遠都是如此的高傲」，甚至轉為個人政治攻擊，若無法真正回應市民需求，城市就難以進步。

廣告 廣告

沈伯洋日前提出五點公務員減壓方向，台北市政府隨後以長文回應，說明市府已在推動相關措施，並指若沒有人用假消息錯誤指控、抹煞同仁付出，市府同仁也不必花時間發稿澄清。對此，沈伯洋受訪時表示，自己近期提出的政策，包括登山規劃與交通路網改善、大龍市場動線改進、校園霸凌導入第三方機制以舒緩教師壓力，以及公務員減壓加碼等，都是反映市民與第一線人員心聲。

針對殷瑋近日開設直播節目，並在社群發布影片回應沈伯洋發言，沈伯洋表示，台北市政務人員若想開直播或回應政策討論，本身沒有問題。在民主社會中，大家針對政見進行攻防，認為哪些政策應該被討論，本來就是正常現象。

沈伯洋指出，從市場攤商到山友、教師與基層公務員，他所提出的問題都來自實際使用者與第一線工作者的反映，但市府的回應模式卻幾乎相同，總是強調「已經在做」、「已經做得很好」，態度永遠如此高傲，甚至針對個人進行政治攻擊。他認為，市府若自認所有政策都已盡善盡美，聽不見市民聲音，也不願正面回應問題，這樣無法讓市民感受到城市正在進步。

沈伯洋也提到，9日台北市議會總質詢過程中，多名議員其實是在替市民權益與基層公務員發聲，照理來說，市長蔣萬安應親自出面回答。因為議員是人民選出來的，人民才是城市主人，市長更應該面對市民需求與外界質疑，而不是一直讓他人站在前面成為擋箭牌，也不是讓基層公務員承擔壓力。

沈伯洋表示，台北市基層公務員已長期處於過勞狀態，人員也持續流失，這正是他主張推動公務體系總體檢的原因。他認為，市府應在既有機制基礎上，全面升級員工身心支持方案（EAP），並不應只侷限於心理治療，而可參考韓國或其他國家的做法，讓點數使用更自由、學習與支持內容也更加多元。

更多太報報導

新竹恐怖氣爆2死2傷！隔壁夫妻雙亡 高翠路慘如「戰爭轟炸」

認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」

新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落