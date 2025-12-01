反映成本！明天凌晨起桶裝瓦斯再漲1.7元 每桶約漲34元

台灣中油宣布12月2日凌晨起桶裝瓦斯每公斤漲1.7元。陳品佑攝



台灣中油今（1）日宣布，在維持亞鄰最低價原則下，又適度反映成本，今明天（12/2）日凌晨零時起，調整桶裝瓦斯每公斤1.7元；這是繼今年11月桶裝瓦斯調漲0.45元後再次調整。若以每桶20公斤計算，等於每桶漲價約34元。

中油表示，自明日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.7元；車用液化石油氣每公升調漲0.9元。

中油強調，本次調整並未完全反映成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。

為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自2021年起長期未反映實際氣源成本，2021年至2024年液化石油氣產品累計吸收金額443億元、2025年截至10月底液化石油氣產品累計吸收金額約102億元，因而在今年12月適度調整液化石油氣價格。中油表示，調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家（日本、韓國）。

