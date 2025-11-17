反映成本 豐興鋼筋上漲

近來國際廢鋼、小鋼胚半成品原料價格穩中趨堅,帶動鋼廠原料成本上升,為了反映成本,電爐大廠豐興17日開出的本週盤價,調漲廢鋼和鋼筋價格,每公噸調漲200元,其中鋼筋是8月11日、三個多月來首度上漲。此舉,市場預期,其他東鋼、威致及海光等相關鋼廠可望跟著調漲價格,增添營運動能。

對於本週盤價,豐興業務部協理、也是發言人莊文哲表示,這次鋼筋漲價,是為了反應國內外廢鋼成本高掛現象。至於鋼筋需求,隨著年底趕工潮的來臨,有逐漸加溫的趨勢。

豐興17日開出本週盤價,決定調漲國内廢鋼基價,每公噸上漲200元,且鋼筋基價每公噸也上漲200元,至於型鋼產品基價則維持平盤。

國際原料行情方面,豐興指出,美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價每公噸為315美元，且美國貨櫃廢鋼本週報價持平,每公噸為300美元，另澳洲鐵礦砂上週上漲,由每公噸100.75美元漲至102.55美元。

豐興調整盤價後,廢鋼每公噸牌價為8,200元,鋼筋每公噸牌價為16,400元,型鋼每公噸牌價維持23,000元。

