「反核教父」、政黨輪替後首任環保署長林俊義辭世享壽87歲…管碧玲哀悼：反獨裁的街頭聖戰士

台灣環境保護運動的重要推手、前行政院環保署署長林俊義，13日傳出辭世消息，享壽87歲。林俊義過去曾任國大代表，也是台灣第一次政黨輪替後的首任環保署長，是台灣反汙染、反核等社會運動的先行者，培養出林良恭等許多學生。

林俊義於1989年曾代表民進黨參選立法委員，1991年參選國民大會代表、台中市長；不過，上述參選經歷中，只有國大代表當選。



之後他在前總統陳水扁擔任台北市長時，出任台北市環保局長；2000年政黨輪替後，林俊義成為陳水扁政府的首位民進黨籍環保署長。任內面對核能政策爭議、廢棄物處理等挑戰，他推動「事業廢棄物管制與清理方案」，並促成「事業廢棄物管制中心」成立，以加強稽查與監測。

面對林俊義的辭世，海委會主委管碧玲在臉書哀悼，「前第二屆國大代表、我前駐英、駐甘比亞大使、前環保署長…等等擔負國家諸多重大服務經歷的前東海大學生物學系教授林俊義博士，已經永遠離開這個他深愛的土地歸家天國了。」

管碧玲表示，林俊義是我國的生態學前輩，也是反核最早提出「反核即是反獨裁」的先驅。亦是昔日黨國不分、威權時代的反獨裁、反核之街頭聖戰士。

儘管知道林俊義的身體狀況並不樂觀，但管碧玲說，「對昔日樂觀、健談、知識廣博，學術深厚，對國家社會貢獻良多的俊義兄，突然離開他深愛的台灣而去，我們實有諸多的懷念與深深的不捨。」

以下為管碧玲臉書全文：

林俊義教授千古 管碧玲 許陽明 敬哀弔 前第二屆國大代表、我前駐英、駐甘比亞大使、前環保署長…等等擔負國家諸多重大服務經歷的前東海大學生物學系教授林俊義博士，已經永遠離開這個他深愛的土地歸家天國了。 俊義教授的美國洋人夫人已離世多年，俊義兄退休後，單獨住在與北投交界的淡水楓丹白露。但一雙台美合作的兒女都在美國工作。其相當傑出，曾去非洲弱勢服務令他驕傲的女兒，雖有回來探視已老邁的父親，我記得幾年前我與俊義兄在北投中和街，我北投舊家對面著名的排骨酥店吃飯，他剛好在細數他女兒的傑出表現時，他的女兒突然出現在我們的面前，讓他非常非常的歡欣快樂。但林教授俊義兄，我們都稱樂觀、開朗的他俊義兄，這幾年來，是都在三芝的安養院單獨渡過。 這幾年常去看他的是我們國大的同事清桂姐，幾次從加拿大回來幾乎都會到三芝去探望他。雖然有些街頭運動的歌曲，俊義兄還記得會哼，但對極少知道而去看他的人，雖然他的健康似乎還好，但其實往事歷歷卻已經不復記憶，相忘大家於江湖，曾經熟識的已不再辨識了。 林俊義教授是我國的生態學前輩，也是反核最早提出「反核即是反獨裁」的先驅。亦是昔日黨國不分、威權時代的反獨裁、反核之街頭聖戰士。早年曾投身溪頭等等的森林的松鼠害研究，也曾新發現以他姓氏共同命學名的「雪山草蜥」（Takydromus hsuehshanensis Lin & Cheng,1981）。 俊義教授出身台北的殷實家庭，台北後車頭的BIC，以前代理名牌原子筆出名的企業，雖不是他家所經營，但是其家族成員的企業。白色恐怖時代因台共身份而被槍決於馬場町的受難者、士林名門郭琇琮醫生是其姐夫，其姐林至潔（原名林雪嬌）女士亦曾受難多年。郭琇琮故居在台北市士林區大東路54號，現在是台北市定古蹟。 我們雖然知道俊義兄的身體狀況並非樂觀，畢竟已經87歲了。但對昔日樂觀、健談、知識廣博，學術深厚，對國家社會貢獻良多的俊義兄，突然離開他深愛的台灣而去，我們實有諸多的懷念與深深的不捨。 請我們敬愛的俊義兄安息。





