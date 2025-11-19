（圖／本報系資料照）

日前，綠營歌頌的「反核之街頭聖戰士」林俊義過世。他曾出書《反核即是反獨裁》，10年後的2000年，在立法院接受質詢時回應：「每一個人反核四可能都有不同的理由，他過去反核四是為了反獨裁，現在已經沒有獨裁了，反核四的理想已不存在…。」他《活出淋漓盡致的生命：林俊義回憶錄》提到，半世紀前，他在報章雜誌發表的文章，「可以說是啟動台灣反核運動的濫觴」，因數年後，反核學者張國龍等逐漸走出檯面，反核之文如雨後春筍般冒出。

3年前，核四前廠長王伯輝為文〈絕食4天價值3000億，國運衰敗的第一根稻草〉指出，2014年民進黨林義雄絕食導致3000億成本的核四封存，工程師只得離散。這是林俊義撒播反核種子，在核四開花的例子。追根究柢地，當前，聯合國氣候變化大會（COP30）在巴西召開，亟思減碳以減全球環境變遷苦果，而核能是幾乎無碳能源；在台灣，廢核而導致增加火電與排碳、也提高電價；讓人反思林俊義自詡台灣反核濫觴的真義，豈非「愛之適以害之」？

攤開來，比較各式發電：美國麻省理工研究顯示，若不用核電，取代的石化燃料產生空污可導致一年5200人死亡；著名醫學期刊《刺胳針》論文指出，每發十億度電，燃煤致死29人與燃氣3人；但美式核電廠輻射至今無致一人亡。可知，我國核電廠每年「救人」甚多。最近的颱風導致光電板損失與疑慮，遑論其低能源密度與妨礙漁農用地。至於地熱等其他發電，尚難成氣候。在電價方面，台電一度成本3元、核電1元、光電4元、燃油7元；多用核電則哪需每年撥補千億元或漲電價？

但反核者不思與時俱進，包括當前的AI等科技日新月異，讓核電更安全。反核者說「無法保證『絕對』安全」。但是，我們要求安全，但知仍有導致意外的不確定性，因此，更適當的要求應為「夠安全」，就如「國際標準化組織」明示以「降低相對風險」取代「追求絕對安全」。1977年諾貝爾生醫獎得主雅蘿強調「可忽略的風險」觀念。

核廢量遠遠少於戴奧辛等其他有毒廢棄物。高階核廢96％可用來發電，其餘可用加速器改變成無輻射核種，低階核廢料輻射劑量很低；不論高階或低階，只要適當保管就不傷人。諸如非洲鈾礦區，自然界早就存在天然核反應爐，多年來核反應與後續核廢料並沒造成傷害環境。

諸如林俊義與林義雄等反核者，須知正確認知的關鍵在專業知識的良窳多寡。例如，最近核三延役公投前，綠營要藍營喝曾放置蘭嶼核廢貯存場的水，以為後者會恐核而不敢喝。但接觸輻射源並不會使物質具有放射性，諸如輻射照射食物或消毒醫院供應品時，我們不擔心食物或供應品因而具有放射性；蘭嶼貯存場的低階核廢輻射源不會使得水具有放射性。

最近，蔡英文前總統看到賴政府似乎要重啟核電，趕忙召開《想想論壇》捍衛其非核政策。卸任者亟思指指點點現任者，且為錯誤的非專業，實是國家之恥。（作者為大學教授）