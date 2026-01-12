「反正我很閒」停更1年將復活？ 鍾佳播預告片長40分鐘：我要拍一部A片

「反正我很閒」成員鍾佳播預告將拍攝一部A片。（翻攝自反正我很閒 YT頻道）

擁有72萬訂閱的YT頻道「反正我很閒」，過去創造出不少網路迷因，即便停更超過1年，觀眾仍期盼團隊回歸產出搞笑又不失寓意的廢片。今（12日）「反正我很閒」成員鍾佳播發文宣部「要上大菜了」，預告將拍攝一部A片，並釋出類似前導預告的短片，合作對象包含百萬網紅Joeman、前北市議員呱吉等大咖。

鍾佳播在臉書寫到「要上大菜了，有人要猜猜看這齣會長成怎樣嗎？片長大約40分鐘。」影片開頭，鍾佳播就對著鏡頭抱怨台灣A片都很無聊，不是劇情都是男生一直講話，就是每部片場景都一樣，「我覺得那些演員需要有人可以幫他們指導，我做得到這件事情，我做得到！」

「反正我很閒」成員鍾佳播預告要上大菜了。（翻攝自鍾佳播臉書）

隨後鍾佳播開始籌備工作，陸續拜訪人氣節目《夜市王》製作人謝乾乾、主持人美麗本人，以及Podcast節目「台灣通勤第一品牌」團隊、嘻哈廠牌「顏社」創辦人迪拉胖（本名張逸聖）、百萬YouTuber Joeman、前北市議員呱吉等大咖洽談合作。

最後鍾佳播表示，想拍一部真正好看的A片給觀眾，片尾黑色背景留下3個字「A計畫」吊足觀眾胃口，成功吸引2,500人按讚，期待鍾佳播會帶來什麼新花樣，「女優是戴假髮的樂咖」「記得要帶記憶卡」「浪漫Duke要出來浪漫突進嗎？」「卑鄙原汁柱」「反正我很鹹？」

