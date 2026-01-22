反毒合作不足與貿易逆差 厄瓜多擬對哥倫比亞祭30%關稅

（中央社波哥大21日綜合外電報導）厄瓜多總統諾波亞今天表示，厄瓜多將自2月1日起，對來自哥倫比亞的商品加徵30%關稅，理由是雙邊貿易出現逆差，以及在共同邊境打擊毒品走私方面缺乏合作。

路透社報導，諾波亞（Daniel Noboa）在社群平台X發文指出：「在各方真正承諾以與厄瓜多當前展現相同的認真與決心，共同打擊邊境地區毒品走私和非法採礦活動前，這項措施將持續有效。」

哥倫比亞總統府、貿易部與外交部對記者表示，他們正對這項措施進行評估。

諾波亞近期宣布多項緊急狀態，並調動逾萬軍人進駐國內3個暴力最猖獗的省分，以打擊有組織犯罪活動。相關犯罪行為使厄瓜多謀殺率居高不下。

諾波亞指出，在打擊毒品走私與非法採礦方面，哥倫比亞未與厄瓜多合作，且雙邊年度貿易逆差逾10億美元。

在此之前，厄瓜多已於去年2月對拉丁美洲第2大經濟體墨西哥的進口商品加徵27%關稅。（編譯：劉文瑜）1150122