反毒宣導成效獲肯定！台灣無毒世界協會赴屏東攜手過來人深化志工培訓

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▲綜合交流環節氣氛熱絡，學員們積極互動並演練同理心技巧。

【記者 王靚慧／屏東 報導】社團法人台灣無毒世界協會長年深耕反毒教育，憑藉卓越的宣導成效與專業公益形象，近期獲屏東縣政府衛生局心理衛生與毒品防制科盛情邀請擔任協辦單位，於屏東縣政府衛生局辦理「志工教育訓練」。本次培訓由協會創會理事長吳玉珍醫師親自領軍，並特別安排戒毒成功的過來人現身分享，藉由醫學專業與真實生命經驗的雙重分享，全面強化第一線志工面對藥癮者時的關懷與溝通量能。

這次跨縣市合作的契機，源於各界對反毒教育活潑化與實務化的重視。透過媒體與過往宣導紀實，台灣無毒世界協會深入地方、引發熱烈迴響的志工培訓模式令大家印象深刻。為了讓屏東在地的志工夥伴在第一線服務時，能具備更具溫度的應對技巧，這次的合作特別強調「心理支持」與「溝通技術」的雙重灌注。

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▲吳玉珍醫師深入淺出地向學員講解「毒品的特性」與預防觀念。

培訓的一大亮點，在於邀請過來人進行深刻的生命經驗分享。他以自身曾深陷毒癮的真實經歷，剖析藥癮者面對戒斷症狀時的生理與心理挑戰，並從過來人視角，點出建立信任關係的溝通關鍵。這段從「被關懷者」到「助人者」的身份轉折，實質協助了志工更精準地理解個案心境。

本次以「深化第一線關懷能量」為核心，內容雙管齊下。前半段著重於人際關係的建立，協助志工掌握實用的互動技巧與信任關鍵；隨後則由專業視角出發，深入剖析成癮議題與戒斷困境，並導入實務上的同理與支持技巧。透過全方位的案例分析與經驗交流，期盼讓志工們掌握溫暖的關懷技巧，實質提升後續輔導的應用能力。

▲吳玉珍醫師以熱情帶動課堂，現場學員與志工響應熱烈，全場互動氣氛高漲。

台灣無毒世界協會強調，非常榮幸能與屏東縣政府衛生局心理衛生與毒品防制科攜手。相信這場融合專業醫學與生命溫度的培訓，將化為實質的社會支持力量。當志工們帶著更暖心的守護力量回到基層，定能發揮深遠的防毒影響力，共同為下一代守護純淨天空。（照片記者王靚慧翻攝）