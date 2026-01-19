反毒從你我做起！ 台南保健業者攜手民間團體 建構反毒家園防護網

【記者莊曜聰／台南報導】近年來新興毒品氾濫，對青少年危害甚深，台南保健業者特別與數個民間協會聯手推動反毒教育，以互動式3D電影、戒毒講師分享親身經歷、有獎徵答環節，讓參與的民眾深刻了解染毒嚴重性，從自身開始拒絕毒品誘惑，迎向美好人生。

這場活動吸引滿場親子參與，以播映反毒影片與演講交錯的環節，提醒大家毒品的危害、及遠離毒品的重要性，一開始看的是以色列3D互動電影《毒品對大腦的傷害》，讓參與民眾明白毒品造成的不可逆傷害，緊接著再由「中華趕路的雁全人關懷協會」戒毒講師蔡昕閶上台宣講。

蔡昕閶侃侃而談，身為戒毒講師的他，之前深陷毒癮泥淖，只是在朋友慫恿下輕易嘗試就不可自拔，賠上健康更傷透家人的心，最後迷途知返，在協會幫助下重獲新生，這條路艱辛漫長，吐露心聲「毒品真的不好玩，也不快樂」，鼓勵染毒的人要勇敢面對、尋求協助，

活動也播映台灣真實事件改編的微電影《宇裂芯沉》，現場親子檔目睹毒品對家庭與健康的毀滅性影響，全場動容，並安排「仿真毒品識別」活動，展示偽裝成糖果、咖啡包的新興毒品樣態，搭配有獎徵答，讓參與者體驗並學習在生活中分辨隱藏風險，第一時間就能拒絕誘惑。

紅崴科技暨腳的眼鏡愛心慈善會理事長謝進興表示，健康需要一輩子的努力，但毒品卻能在瞬間毀掉人生，且毒品形式多樣化，青少年一旦誤入歧途，將對國家未來構成威脅。

謝進興也呼籲，產業、政府與學校要共同建立更緊密的合作防護網，從源頭防治毒品滲透，守護青少年身心健康。

現場以播放影片、宣講、有獎徵答方式進行，與參與親子互動，讓反毒教育深入人心。紅崴科技提供

戒毒講師蔡昕閶以過來人身分，痛陳毒品危害，奉勸大家遠離毒品才能有美好人生。紅崴科技提供

